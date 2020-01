Timothy Ormezzano

TORINO - Tutto un altro Dybala. Lo dice la sua espressione di Joya ritrovata. E lo confermano i suoi numeri. L'anno scorso, in 42 partite, l'argentino collezionò un bottino striminzito di 10 gol e 2 assist. In questa stagione, dopo 25 incontri, ha già più tacche sul suo fucile: 11 gol e 9 assist.

L'ultima perla è il tiro a giro con cui mercoledì Dybala ha realizzato la sua doppietta in Juventus-Udinese di Coppa Italia. Una meravigliosa pennellata con il mancino, apprezzata anche da un esperto del genere come Del Piero: «Bello fare gol così, eh?», ha twittato Pinturicchio. «Ecco dove avevamo già visto quel tiro», la replica dall'account ufficiale bianconero. Infine, la risposta di Dybala, con strizzata d'occhio allo stesso Alex: «Sono i poteri del numero 10 e della fascia». Anche Sarri ha elevato Dybala in quota Del Piero. E pazienza se il tecnico ha sostituito l'argentino ben 12 volte in 25 partite: «Paulo è un fuoriclasse. E come tutti i campioni, quando va in fiducia si esprime al meglio». Poi, l'investitura: Dybala ha l'età giusta per segnare nei prossimi anni il calcio europeo e mondiale».

La Juventus incassa i gol di un giocatore che l'estate scorsa era stato (erroneamente) messo in vetrina e quindi spinto verso il Manchester United. E comincia a studiare il rinnovo fino al 2024 del contratto in scadenza nel 2022 di Dybala, con aumento dello stipendio da 7 a 10 milioni. Un ritocco che renderebbe ancora più alto il monte ingaggi del club bianconero, salito addirittura al 71% del fatturato (fonte Kpmg).

Sorride anche Douglas Costa, che ha cominciato al meglio il 2020: «Mi sento bene, sono in crescita». Schierato nel tridente al posto di Cristiano Ronaldo, bloccato anche ieri dalla sinusite ma recuperabile per Juve-Parma di domenica, il brasiliano ha ritrovato il gol dopo più di due mesi: «Dybala e Higuain mi hanno detto di battere il rigore, un bel gesto che mi ha dato molta fiducia».

Quella fiducia che invece ha perso Emre Can, sempre più ai margini della squadra bianconera. La Coppa Italia rappresentava l'ultima chiamata. Il tedesco è stato scavalcato da Bernardeschi nel ruolo di mezzala destra. Nemmeno uno spezzone nel finale, quello che invece ha ottenuto il redivivo Pjaca. Il divorzio sembra sempre più vicino, benché a parole Paratici abbia blindato il tedesco di origini turche. Psg e Manchester United monitorano Emre Can, ma la Juve pretende almeno 30 milioni.

E l'estate prossima, a complicare ulteriormente il quadro della sua cessione, scatterà la clausola rescissoria da 50 milioni.

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

