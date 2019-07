Timothy Ormezzano

TORINO - Tutte le strade bianconere portano a Raiola, il procuratore di Pogba, De Ligt e Kean. Il primo si sarebbe convinto a sposare il Real Madrid. «Il Manchester United sa da tempo cosa vuole fare Paul. Spero di trovare presto una soluzione che soddisfi le parti», dice l'agente del Polpo, in ritiro (suo malgrado) con i Red Devils.

Sono invece ottimi i segnali che arrivano da un altro Raiola-boy, De Ligt, per il quale il procuratore pretende una commissione da 11 milioni. Tra l'offerta della Juve e la richiesta dell'Ajax ballano 10 milioni, distanza colmabile entro il fine settimana.Il matrimonio si farà, stando agli indizi che arrivano dai social: dalla festa (di addio) con tanto di bandierina italiana organizzata dal clan De Ligt, ai saluti postati dalle amiche della sua fidanzata Annakee. Potrebbe fare il percorso inverso Kean, sondato proprio dall'Ajax.

Al momento l'unica offerta reale per l'attaccante della scuderia Raiola è però arrivata dall'Everton, pronto a investire 30 milioni. Si tratterebbe di una maxiplusvalenza per la Juve, indecisa se confermare o meno Kean, per il quale è comunque pronto il rinnovo fino al 2024 con ingaggio da 2,5 milioni.

L'idea è quella di fare spazio a Icardi, che l'Inter preferirebbe però cedere al Napoli. La Juve risponde con una doppia manovra (di disturbo?) su Lukaku e Rafael Leao, rispettivamente corteggiati da Marotta e De Laurentiis.

Oggi intanto scatta il raduno alla Continassa. Ci saranno i partenti Higuain, Pjaca, Perin e Khedira, ma mancheranno Cristiano Ronaldo e Matuidi, attesi per sabato, mentre gli azzurrini Kean e Pellegrini e i reduci dalla Copa America si aggregheranno nelle prossime settimane.

Ieri Douglas Costa e Ramsey hanno ottenuto un'accoglienza diametralmente opposta all'uscita dalle visite mediche: un paio di insulti per il brasiliano, colpevole di aver dribblato le richieste di selfie, tanto affetto per il gallese che si è intrattenuto per alcuni minuti con i suoi nuovi tifosi. Porte girevoli intanto nello staff di Sarri. Entra Tognaccini, storico responsabile di Milan Lab. Esce Barzagli, che posticiperà il suo debutto da collaboratore tecnico.

