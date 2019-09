Timothy Ormezzano

TORINO - Torna la Champions. Torna l'ossessione della Juventus. «L'obiettivo è vincerla. Ma non credo che le squadre italiane siano favorite», frena Sarri. Non è d'accordo Bonucci: «Siamo tra i favoriti, non ci nascondiamo, ma servirà un po' di fortuna». Vincere la coppa dalle grandi orecchie darebbe lustro alla bacheca e ossigeno ai conti.

L'avvio è però in salita, con l'impegno più arduo del Gruppo D, il match di questa sera in casa di quell'Atletico Madrid che l'anno scorso vinse 2-0 prima di subire la rimonta targata Cristiano Ronaldo allo Stadium. «Ci attende una partita complicata che può indirizzare le sorti del girone», sintetizza Sarri. «Firmare per un pareggio? Non è nel Dna della Juve - aggiunge Bonucci -. Lo 0-0 di Firenze fa parte del passato, ci attende un'altra battaglia. Quanto a De Ligt, diamogli il tempo di adattarsi: può diventare il più forte».

Se la Juve punta molto su CR7, bestia nera dei Colchoneros (25 gol in 33 confronti), Simeone, che l'anno scorso esultò con il gesto de los huevos, si affida a Diego Costa e al fenomenale Joao Felix: «La Juve è fortissima, basta vedere chi ha lasciato fuori dalla lista Champions sottolinea il Cholo -. Ronaldo è un animale da gol che, rifacendo il mio stesso gesto al ritorno, ha dimostrato di provare quello che provavo io». Sarri deve fare a meno di Douglas Costa, ma ha recuperato Pjanic, candidato a una staffetta con Bentancur. «Miralem è a disposizione, decideremo domani (oggi; ndr) se schierarlo dall'inizio».

L'altro dubbio è davanti, con Bernardeschi in vantaggio su Cuadrado per rimpiazzare Douglas Costa, mentre Dybala rischia la quarta panchina consecutiva: «La squadra non è ancora pronta per una rotazione completa. I giocatori non vanno messi in difficoltà», afferma Sarri. Che poi evita di alimentare la polemica a distanza con Conte in merito agli orari delle partite: «Penso che gli sia stato riferito qualcosa di errato».

L'ultimo dubbio è di natura ambientale.

Gli ultrà bianconeri, per protestare contro l'arresto dei loro capi nell'operazione denominata Last Banner, minacciano pesanti contestazioni a Madrid, dove sono annunciati soltanto mille sostenitori juventini.

