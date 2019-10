Timothy Ormezzano

TORINO - Stessa maglia, stesso ruolo, minutaggio opposto. Ci sono due facce della stessa medaglia juventina. Da un lato l'indispensabile Bonucci, impiegato in tutte le partite stagionali. Dall'altro lato l'invisibile Rugani, l'unico calciatore di movimento a non aver ancora giocato, al netto dei fuori progetto Mandzukic e Pjaca.

Lo stakanovista è senza dubbio Bonucci: 9 presenze in altrettante partite tra campionato e Champions, con un percorso netto di 810 minuti. Più altre 3 presenze in altrettante uscite con la Nazionale: in Liechtenstein, 5' per timbrare il 93° cartellino, uno in meno di Facchetti. Il centrale viterbese, raccolta la fascia di Chiellini, sta accompagnando la crescita di De Ligt. Il calcio d i Sarri esalta le (tante) qualità e nasconde i (pochi) difetti di Leo, un altro giocatore rispetto a quello di un anno fa di questi stessi tempi.

È invece in sala d'attesa Rugani, dopo un'estate trascorsa nell'atrio partenze. Prima il flirt con la Roma, poi la cessione allo Zenit saltata in seguito al ko a fine agosto di Chiellini. Il suo ex mentore Sarri lo rilancerà, si diceva. Macché. Rugani è scivolato all'ultimo posto nelle gerarchie del reparto più bloccato nelle rotazioni, scavalcato anche da Demiral. Adesso arriva il momento della verità, con 7 partite abbordabili nel breve giro di 22 giorni. Dentro o fuori. Se il contaminuti di Rugani non comincerà a girare, l'addio a gennaio sarà quasi inevitabile. Anche se la Juve non vorrebbe privarsi di lui , visto che Chiellini non rientrerà prima di marzo. A proposito di recuperi Danilo e Ramsey sono rientrati in gruppo e saranno arruolati per Juve-Bologna di sabato, mentre Douglas Costa e De Sciglio lavorano ancora a parte e puntano la sfida di martedì contro la Lokomotiv Mosca.

Ma alla Continassa, dove oggi si completerà l'adunata con i rientri di Bentancur e Pjanic, ci sono tante riserve d'oro oltre a Rugani . Secondo i valori di mercato stimati da l Cie s, in occasione di Inter-Juve la panchina bianconera composta da appena 9 elementi valeva intorno ai 260 milioni, quanto un organico di media-alta classifica.

E a gara in corso Sarri ha iniettato in campo circa 150 milioni tra Emre Can, Bentancur e il match-winner Higuain. Jackpot.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

