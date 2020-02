Timothy Ormezzano

TORINO - Senza gioco, senza ritmo, senza identità. La peggiore Juve stagionale, reduce dal ko per 1-0 a Lione, fa esplodere il malcontento dei tifosi bianconeri. Che chiedono a gran voce l'esonero di Sarri, individuato come il colpevole numero uno del mezzo flop in Champions. Sui social network, puntuale come le tasse, è tornato l'hashtag #SarriOut. E tornano anche certe voci carsiche su un avvicendamento in corsa con Allegri, tuttora sotto contratto, se la situazione dovesse degenerare.

A Sarri viene imputata l'incapacità di dare un'identità a una squadra che sta modellando da ormai otto mesi. «Ho molta difficoltà nel far passare il concetto di muovere la palla velocemente», l a sua amara ammissione. Niente Sarriball, come dimostra no gli zero tiri in porta di Lione. E se oltre al gioco vengono a mancare anche i risultati, il giocattolo rischia di rompersi.

I tifosi hanno da ridire anche su certe uscite di Sarri, non impeccabile a livello di comunicazione. Affermare che «in Italia ci avrebbero dato due rigori», dopo i mancati penalty assegnati a Cristiano Ronaldo e Dybala, è un discreto autogol. Il tutto dopo quell'esternazione fatta dal Comandante a Napoli: «Per avere rigori a favore probabilmente è l'ora di riproporre le maglie a strisce». Una battuta, certo, ma il mondo Juve - tifosi e società - vorrebbero un Sarri meno schietto e più diplomatico.

Non sono piaciute nemmeno le ramanzine rivolte alla squadra da Bonucci, al termine di una prova personale tutt'altro che positiva. La Juve prova così a ripartire dalle parole di Cristiano Ronaldo: «Abbiamo 90 minuti per lottare a Torino e la fiducia di potere andare avanti nella competizione». Ora però la Champions può attendere. Il big match di domenica contro l'Inter è nodale: può rilanciare o affossare la Signora. Che per l'occasione ritroverà la leadership di Chiellini e i guizzi di Douglas Costa.

ALLARME UNDER 23 - Intanto il caso del calciatore della Pianese positivo al coronavirus ha spinto la Juve Under 23, l'ultima avversaria affrontata dai toscani, a vietare per precauzione ai propri giocatori di allenarsi in questi giorni con la prima squadra di Sarri.

Venerdì 28 Febbraio 2020

