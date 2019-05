Timothy Ormezzano

TORINO - Sarri alla Juve? Si può fare. Lo dice Stefano Antonelli, collaboratore dell'agente Fali Ramadani prossimo a incontrare il Chelsea per discutere il probabile divorzio: «È reale e concreta la possibilità che Sarri chieda la rescissione del contratto. Se l'obiettivo principale della Juve è lui e l'allenatore vuole trasferirsi a Torino, allora si fa».

Un altro indizio arriverebbe da un curioso scambio di battute avvenuto dopo la finale di Europa League. L'ex juventino Lichtsteiner sembra dire a Sarri: «Alla Juve fatti pagare bene». Risposta del tecnico provando a leggere il labiale: «Ahò, spero!». Sarri ha dedicato l'impresa di Baku anche ai tifosi napoletani, dicendo però che «la professione può portare a fare altri percorsi». E ancora: «Sono felice, ma voglio sapere se lo è anche il Chelsea. La mia opinione non basta». Sarri passa dunque la palla ai Blues, che prima della vittoria in Europa League erano convinti di separarsi dal tecnico.

Oltre a un quadriennale da 6,5 milioni annui, la Juve proverà a garantire a Sarri alcuni suoi uomini: il sogno è Koulibaly, la realtà uno tra Ghoulam e Hysaj. Specie se verrà ceduto Alex Sandro o Cancelo. Per quest'ultimo sarebbero in arrivo ben 60 milioni dal City. Ma per il ruolo di terzino destro i bianconeri monitorano anche a Piccini, l'italiano del Valencia.

Le altre soluzioni per la panchina sono meno probabili. Klopp e Pochettino, che domani si contenderanno la Champions League nella finale di Madrid, sembrano blindati a doppia mandata da Liverpool e Tottenham. Pep Guardiola resta l'opzione teoricamente preferita, ma anche quella dai costi più elevati. Il piano B è sempre Simone Inzaghi, sul quale si registrano le avances del Milan.

Intanto i tifosi bianconeri hanno indetto una petizione su change.org per togliere dallo Stadium la stella dedicata al neo nerazzurro Conte: «Non rappresenta più la juventinità». C'eravamo tanto amati. In pochissime ore sono arrivate oltre 1.500 firme. Il commento più gettonato? Traditore.

Prosegue invece la love story con la Signora di Barzagli, anche perché sarebbe ora più vicino allo staff tecnico bianconero che a quello interista di Conte. Ieri la Roccia ha consegnato la sua maglia numero 15 al J Museum. Per l'occasione la Juve ha organizzato un divertente siparietto, con la carrambata di Buffon, Bonucci e Chiellini a ricomporre la mitica BBBC. Tra amarcord e battute.

