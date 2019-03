Timothy Ormezzano

TORINO - Road to Madrid. Oggi la Juve conoscerà quali saranno gli ostacoli da superare per accedere alla finale di Champions del 1° giugno al Wanda Metropolitano. Già perché a Nyon (ore 12, Sky Sport) saranno sorteggiati i quarti di finale e i possibili accoppiamenti per le semifinali, in un tabellone di stampo tennistico. Lo spauracchio è ovviamente il Barcellona, reduce da una goleada nel ritorno degli ottavi contro il Lione.

La speranza dei bianconeri è di evitare la sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi o, quantomeno, di posticiparla alla finale. A maggior ragione se CR7 dovesse pagare con una squalifica il suo gestaccio dopo il triplice fischio di Juve-Atletico. La Uefa al momento non ha aperto alcun fascicolo ma potrebbe avviare un'indagine per l'esultanza del portoghese in stile Simeone. Con però un'aggravante, rispetto al Cholo (graziato): quella di averla recitata sotto il settore ospiti, sbeffeggiati pare anche con due insulti. Ronaldo se l'è cavata molto meglio nel ruolo di bomber e di profeta.

Ieri l'ex Evra ha infatti svelato un messaggio in cui CR7 gli anticipava la rimonta: «A Torino schiacceremo l'Atletico».

La Signora farebbe volentieri a meno anche di incrociare il City e il Liverpool, comunque meno temibili sul doppio confronto che in gara secca. A proposito di inglesi, andrebbe molto meglio un accoppiamento con lo United o il Tottenham degli ex Pogba e Llorente, già battute al loro domicilio dai bianconeri nelle ultime due edizioni della Champions. I sorteggi teoricamente più favorevoli sarebbero quelli contro l'Ajax dell'osservato speciale De Ligt e soprattutto il Porto, l'avversaria più gradita.

Intanto la Juve (e l'Italia di Mancini) si gode un Bernardeschi formato Ronaldo. Le sue giocate contro l'Atletico hanno incantato tutti, relegando ancora in panchina Dybala. Quest'ultimo, piuttosto scontento, rischia sempre di più la cessione. Non passa di moda l'ipotesi di uno scambio tra la Joya e Icardi, due profili valutati circa 110 milioni da Juve e Inter. Che metterebbero anche a bilancio una maxiplusvalenza.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA