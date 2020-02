Timothy Ormezzano

TORINO - Rigori e polemiche. La Juve supera (3-0) la Fiorentina con due penalty molto contestati del solito Cristiano Ronaldo e con la rete sul gong di De Ligt. Torna in mente la battuta di Sarri, che una settimana fa proponeva di ripristinare sulle maglie le vecchie strisce bianconere per avere più rigori.

Un penalty per tempo, il secondo generoso, entrambi rivisti dal Var. Prima un tocco di mano di Pezzella su tiro di Pjanic. Poi un presunto blocco di Ceccherini su Bentancur. Il presidente viola Commisso, ex cuore bianconero, sbotta: «Sono disgustato e arrabbiatissimo, la partita è stata decisa dall'arbitro Pasqua. La Juve è una grandissima squadra, non ha bisogno di aiuti. Multatemi pure, ma devo proteggere la mia Fiorentina».

La replica del vicepresidente bianconero Nedved: «Abbiamo vinto meritatamente. Siamo stufi, certi alibi dovrebbero finire. Quest'anno abbiamo subito attacchi forti. Commisso si beva un tè». Sarri chiude in fretta la questione: «Nulla da dire se non che abbiamo avuto il 70% di possesso palla e il 79% di supremazia territoriale. Il risultato è una conseguenza».

Cinquanta special per CR7: 50° centro complessivo in bianconero alla 70ª presenza di cui 50 in serie A (40 gol, 10 assist). Per la terza volta in carriera, il portoghese va a segno per nove giornate consecutive: eguagliata la striscia-record bianconera di Trezeguet (con 13 gol all'attivo anziché gli 11 del francese), Ronaldo insegue ora il primato assoluto di 11 partite di fila in rete di Batistuta e Quagliarella.

«Chi lo vedeva sul viale del tramonto ha parlato troppo presto», dice Nedved, che poi chiede tempo «per vedere il gioco di Sarri». Sarri cancella il trequartista e torna al 4-3-3 con Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo. E dice: «Quando ti tocca escludere Dybala vai a dormire bestemmiando». La Juve domina il possesso palla, ma nel primo tempo è più pericolosa la Fiorentina.

Prima un destro di Pulgar, poi due respinte di Szczesny su un tacco di Chiesa e su una sventola di Lirola, quindi un gol divorato da Cutrone. «Almeno questa volta non abbiamo concesso ripartenze», commenta Sarri ripensando al ko di Napoli. Per sbloccare la partita serve il tiro dagli undici metri di Ronaldo.

Nella ripresa Benassi sfiora il pari e Dragowski sventa il raddoppio di Higuain, azionato da un super Douglas Costa. Dopo il secondo rigore segnato da Ronaldo, sale in cattedra De Ligt, che cala il tris con una zuccata su corner del subentrato Dybala. «Sono contento della risposta data dopo la sconfitta di Napoli», dirà l'olandese sempre più volante.

riproduzione riservata ®

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA