Timothy Ormezzano

TORINO - Ramsey e Dybala squarciano il silenzio dello Stadium a porte chiuse, permettendo alla Juve di battere meritatamente l'Inter (2-0) e controsorpassare la Lazio in vetta. CR7 resta a secco, dopo 11 giornate consecutive in gol. Praticamente non pervenuta la coppia Lukaku & Lautaro Martinez.

«È una vittoria importante, ma in teoria ci sono ancora 12 partite da giocare. La Juve si sta avvicinando a quello che voglio io», sorride Sarri. «Un eventuale stop del campionato non dovrebbe pregiudicare la nostra presenza nelle coppe europee», dice Marotta. «Martedì la Juve rispetterà le decisioni del Consiglio federale straordinario», assicura Paratici. La partita va in scena in un clima surreale, quasi da sgambata estiva, davanti a un centinaio di giornalisti e addetti ai lavori. Tutti sottoposti ai controlli dei termoscanner, per contenere la diffusione del coronavirus. L'immagine desolante degli spalti deserti è in parte schermata da migliaia di bandierine tricolori appoggiate sui seggiolini. Due siparietti curiosi: CR7 che arriva allo Stadium e batte il cinque a nessuno e poi Sarri stile capo ultrà che chiede ai panchinari di fare il tifo.

Il Comandante sorprende rinunciando a Pjanic e Dybala. Largo a Ramsey, Douglas Costa e Higuain. «Paulo è una carta imporantissima da calare nel momento decisivo», spiega Sarri. Conte invece ritrova Handanovic e lascia di nuovo in panchina Eriksen.

Bianconeri più arrembanti in avvio: Handanovic respinge prima un'incornata di De Ligt e poi un diagonale dell'ottimo Matuidi. L'Inter parte come un diesel, poi cresce e ci prova con Candreva e Brozovic. La ripresa si apre con l'urlo al 54' di Ramsey: l'ultimo bianconero a segnare (a Verona) concede il bis sfruttando un assist di CR7 e una dormita di De Vrij.

Dopo un'ora Conte e Sarri gettano nella mischia Eriksen e Dybala, quest'ultimo autore al 67' del raddoppio da cineteca: controllo orientato, scambio con Ramsey, doppio dribbling e zampata sul palo lontano.Nel finale un tentativo di Eriksen, dopo uno svarione di De Sciglio, e un quasi gol di Ronaldo sul gong di un derby d'Italia a suo modo indimenticabile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

