Timothy Ormezzano

TORINO - Qualcuno ha rivisto in lui Chiellini. Di certo, nessuno ha rivisto in De Ligt il giocatore un po' impacciato che tra settembre e ottobre aveva attirato critiche e dubbi. Il difensore olandese sta dimostrando perché la Juve ha sborsato 85 milioni per portarlo via dall'Ajax.

I tocchi proibiti di mano non si vedono più, dopo il lavoro sulla postura fatto con il maestro Barzagli. La specialità di De Ligt sta diventando la respinta in scivolata. Adesso è lui ad aiutare Bonucci. E non viceversa.

La sua crescita a novembre è stata esponenziale. Prima il gol nel derby contro il Toro, poi una prova senza macchie contro il Milan, quindi una prestazione impressionante contro l'Atalanta, nonostante una spalla lussata, infine 90 minuti da top player contro l'Atletico Madrid, quando ha azzerato l'ex Morata vincendo 6 duelli su 6 e 4 scontri aerei su 4.

«Patrick Kluivert dice che Matthijs è pentito di aver firmato con la Juve? Io penso che stia giocando molto bene e che diventerà presto il miglior difensore del mondo», ha risposto Paratici. «La pressione in una grande squadra è normale, ma io non la sento molto», ha invece detto De Ligt, aggiungendo un eloquente «vogliamo vincere tutto». È della stessa idea (e ci mancherebbe) Pjanic: «La società merita la Champions, siamo consapevoli di potercela fare. L'importante è avere tutti al meglio nei mesi cruciali». Sì, soprattutto Cristiano Ronaldo, che ultimamente ha avuto una parabola inversamente proporzionale a quella di De Ligt. «Non siamo preoccupati, Cristiano saprà rimettersi al meglio, come ha sempre fatto», ha assicurato Pjanic. «Siamo contenti di avere con noi il miglior giocatore del mondo - ha aggiunto Paratici. Il Pallone d'oro andrà a Messi? Non abbiamo conferme, per cui non commentiamo». Aspettando CR7, la Juve si gode le prodezze di Dybala. E scopre il vero De Ligt.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

