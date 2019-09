Timothy Ormezzano

TORINO - Pit stop per Cristiano Ronaldo. Questa sera in casa del Brescia la Juve dovrà fare a meno di lui. Nulla di grave, ma quanto basta per escluderlo dai convocati: «Cristiano domenica aveva un piccolo affaticamento all'adduttore - ha spiegato Sarri -, una cosa normale visto che ha giocato tanto». A 34 anni e mezzo, 7 gare in 28 giorni compreso il doppio impegno con la sua Nazionale possono farsi sentire.

Oltre al Fifa Best Player di scena ieri sera alla Scala di Milano, Ronaldo salta dunque anche il confronto con Balotelli, pronto all'esordio con le Rondinelle dopo aver scontato la maxisqualifica.

Senza CR7, Sarri ha provato un 4-3-1-2 con Ramsey sulla trequarti a supporto di Dybala e Higuain. Altrimenti, solito 4-3-3 con Cuadrado al posto del jolly gallese. Senza CR7, inoltre, Pjanic e la Joya avranno la possibilità di battere quei calci di punizione che sin qui sono stati proprietà quasi privata del portoghese.

Non proprio uno specialista, si direbbe: in bianconero 26 tentativi, nessun gol e 16 palloni sulla barriera. «I piazzati sulla destra sono di Pjanic e Ronaldo, quelli sulla sinistra di Bernardeschi o Dybala. Abbiamo più soluzioni, perché a volte il giocatore designato non è in condizione fisica o mentale per tirare». Il problema è soprattutto mentale: con CR7 nei paraggi, i compagni di squadra fanno spesso un passo indietro.

Ha fatto invece un balzo indietro il titolo della Juve, che ieri ha ceduto l'8% dopo essere stato sospeso più volte per eccesso di ribasso. Un calo prevedibile, dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da 300 milioni nell'ambito del piano di sviluppo quinquennale. Ha chiuso con un -2% anche il titolo di Exor, la cassaforte della Juve chiamata a sottoscrivere la ricapitalizzazione per la quota di sua pertinenza (191 milioni).

