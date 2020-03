Timothy Ormezzano

TORINO - Nostalgia Real. Cristiano Ronaldo fa sognare i suoi ex tifosi madridisti e intanto fa tremare i sostenitori juventini.

La sua presenza domenica sera allo stadio Santiago Bernabeu non è certamente passata inosservata. Il fuoriclasse portoghese, in tribuna con tutta la famiglia e gli amici più cari, ha quasi rubato la scena al Clasico spagnolo. E in un certo senso ha dato una mano ai merengues. Il grande ex CR7 durante l'intervallo è infatti sceso nello spogliatoio del Real Madrid per caricare i suoi ex compagni, che poi hanno rifilato due gol (a zero) agli eterni nemici del Barcellona: retroscena rivelato dall'attaccante Vinicius Junior, che ha celebrato una sua rete con la tipica esultanza di Cristiano.

Nel finale del big match, lo juventino ha anche incassato quei cori ad personam che invece lo Stadium non gli ha mai tributato. Ma a far indispettire ulteriormente i tifosi juventini ci sono state anche le parole del giornalista spagnolo Edu Aguirre, uno dei migliori amici di CR7: «So per certo che Cristiano ha voglia di tornare al Real Madrid. Venendo al Bernabeu si è emozionato. Lui ora è totalmente concentrato sulla Juventus, ma nel calcio non si sa mai cosa può accadere». La fonte, ottima, è la stessa che due estati fa anticipò la notizia del passaggio di CR7 dai blancos ai bianconeri per 117 milioni di euro.

Tra i fan di Madama c'è inevitabile apprensione, anche perché già nel giorno dello sbarco del marziano a Torino si disse che la sua avventura italiana sarebbe durata soltanto due anni (e non i quattro previsti dal contratto). A tranquillizzarli, in parte, ci sono le ripetute smentite del ds Paratici: «Cristiano resterà con noi», ha assicurato a più riprese. Il presidente del Real, Florentino Perez, non starebbe pensando a un CR7-bis. Nel calcio, però, non si possono mai escludere dietrofront e ritorni di fiamma.

