Timothy Ormezzano

TORINO - Nostalgia canaglia, canterebbero a Sanremo. Secondo le indiscrezioni di Repubblica, alla Juventus c'è un piano di emergenza che porta dritto da Allegri. Una suggestione, una exit strategy nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Dietro l'angolo c'è l'occasione per rilanciarsi: la Juve ospiterà il Brescia nel turno dello scontro diretto tra le sue rivali-scudetto Lazio e Inter. Ma all'orizzonte si intravvede ancora la sagoma di Allegri. Che ha detto di no al Barcellona, deciso a godersi il suo anno sabbatico, ma potrebbe cedere alla corte della Signora. Anche perché sarebbe sotto contratto fino a giugno, a dispetto delle voci circolate su una rescissione consensuale. La storia si ripete: nel primo anno di Allegri aleggiavano le vedove di Conte, nella prima stagione di Sarri bisogna fare i conti con l'ombra lunga di Allegri.

Ma la storia si ripete anche dalle parti dell'infermeria. La Juve ha di nuovo perso Douglas Costa: stop di 15-20 giorni, salta la trasferta del 26 febbraio in casa del Lione ed è a serio rischio anche per il big match del primo marzo contro l'Inter. Nel corso di Verona-Juve ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra: è il terzo guaio stagionale per il brasiliano dai muscoli di cristallo, che in due anni e mezzo ha saltato 39 partite per infortunio. «Tornerò con la stessa ambizione di sempre», il suo messaggio su Instagram. Sarri è praticamente costretto a rimettere da parte il 4-3-3 per rispolverare il 4-3-1-2, con Ramsey o Dybala sulla trequarti. «Non abbiamo coppie nello stesso ruolo», ha detto sabato scorso il Comandante, alle prese con la complessa ricerca di un'identità di squadra. E, come se non bastasse, anche con il fantasma di Allegri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

