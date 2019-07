Timothy Ormezzano

TORINO - Non c'è due senza tre. Dopo Ramsey e Rabiot (oggi presentazione alle 11), anche Buffon arriverà a parametro zero. E' la specialità di casa Juve. Un tratto distintivo dell'ultimo decennio. Un'arte (in cui non tutti eccellono) che Paratici ha imparato dal maestro Marotta. Ieri è stata la giornata di Rabiot e Ramsey, che con Emre Can potrebbero formare un ottimo centrocampo a costo zero, al netto delle ricche commissioni versate agli agenti. Rabiot si è presentato alle 8.35 al J Medical per le visite di rito. All'uscita, alle 16.15, una cinquantina di tifosi hanno ottenuto i primi autografi e selfie dell'ormai ex Psg, sedotto con un quadriennale da 7 milioni a stagione più 10 milioni di bonus alla firma. Rabiot sfratterà dal ruolo di mezzala sinistra il connazionale Matuidi, in vetrina così come Khedira.

Ma quella di ieri è stata anche la prima vera giornata da juventino di Ramsey, prenotato già lo scorso febbraio. Il terzo gallese della storia bianconera dopo Charles e Rush si è diviso tra le visite al J Medical e il lavoro alla Continassa. Ufficiale. Fino alla fine, ha twittato l'ex centrocampista dell'Arsenal. Tra i like anche quello di Marchisio, che si è detto contento che Aaron abbia preso il mio numero 8. Ieri, intanto, il Principino ha risolto il suo contratto con lo Zenit.

Non solo parametri zero. L'altra parola magica alla Juventus è plusvalenza, spesso il risultato della cessione di un giocatore acquisito a costo zero. Tra risparmi e incassi, la Juve ha trovato il modo per evitare cessioni illustri. E, intanto, per procurarsi un tesoretto da investire su un top player come De Ligt, in dirittura di arrivo dall'Ajax per circa 80 milioni. Soltanto nel 2018-19 la Signora ha già messo a bilancio 113 milioni di plusvalenze, tramite le cessioni di Caldara (21,5 milioni di attivo), Audero (19,9), Mandragora (13,6), Sturaro (12,9), Cerri (8), Orsolini (10,5) e Spinazzola (26,6). Anche in questo caso, la storia ripete se stessa: nel 2017-18 arrivarono infatti 92,3 milioni di plusvalenze e nel 2016-17 addirittura 139,5, grazie alla cessione per 105 milioni di Pogba. Arrivato a costo zero, partito a peso d'oro.

riproduzione riservata ®

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA