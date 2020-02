Timothy Ormezzano

TORINO - Non bastavano il fantasma di Allegri, le punzecchiature di Klopp sulla Juve favorita in Champions e i fischi dello Stadium. L'accerchiato Sarri deve fare i conti anche con il partito sempre più affollato di chi sogna o addirittura vede Guardiola sulla futura panchina bianconera.

Ad alimentare le voci ci ha pensato Del Piero, con tanto di sorrisino di chi potrebbe saperla lunga: «La squalifica in Champions del Manchester City può spingere Guardiola verso la Juve. Il suo è un profilo perfetto per chiunque. Per quello che ha fatto, per la mentalità e per la qualità di gioco. Non gli resta che vincere anche in Italia e in Francia. Sarebbe interessante vederlo da noi. Penso che la prossima sarà un'estate calda». Il tormentone Pep-Juve è ripartito, benché il colpo sia poco sostenibile a livello economico: il tecnico catalano guadagna ben 23 milioni netti a stagione (34 milioni lordi), quasi il triplo di Sarri. Secondo l'autorevole Times, inoltre, Guardiola ha comunicato ai Citizens, dirigenti e calciatori, la volontà di restare anche senza coppe internazionali.

Intanto, in assenza di Cristiano Ronaldo che ha trascorso il weekend a Lisbona, la Juve ha riscoperto i gol e scoperto le qualità da leader di Dybala. Che domenica, con un gesto, ha zittito i fischi (ingenerosi?) dello Stadium per una squadra in testa alla classifica e in corsa su tutti i fronti. Secondo l'ex bianconero Tacchinardi, i tifosi che mugugnano vorrebbero soprattutto «una squadra arrembante, con più coraggio e personalità. Alla Juve ci sono sempre pressioni enormi: tocca accettare le critiche e tirare fuori gli attributi».

Infine la Signora tira un sospiro di sollievo per Pjanic, uscito acciaccato (e a quanto pare anche arrabbiato, perché avrebbe preferito riposare) dalla sfida contro il Brescia.

Gli esami hanno riscontrato solo un lieve affaticamento all'adduttore destro. Pjanic tenta di recuperare per l'anticipo di sabato in casa della Spal, altrimenti rientrerà mercoledì 26 a Lione. A Ferrara tornerà Cristiano Ronaldo e forse giocherà Buffon, pronto a prendersi il record di presenze in serie A al momento in condominio con Paolo Maldini a quota 647. Davanti a lui, in assenza dello squalificato Bonucci, ci saranno Rugani e De Ligt, mentre Chiellini ha già messo nel mirino la successiva sfida di Champions.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA