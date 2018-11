Timothy Ormezzano TORINO - «Nessun allarmismo». Cristiano Ronaldo prova

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - «Nessun allarmismo». Cristiano Ronaldo prova a spegnere i segnali di pericolo, rassicurando la Juventus: «Impareremo dai nostri errori, siamo ancora in testa al gruppo». Già, anche dopo il ko-beffa in Champions contro il Manchester United, il futuro europeo resta nelle mani dei bianconeri, però chiamati a evitare certi clamorosi e ricorrenti cali di tensione. Perseverare sarebbe diabolico, come il gol numero (satanico) 666 in carriera di Ronaldo: «L'ho rivisto meglio in tivù, non avevo realizzato subito che era una rete fantastica». Un capolavoro sfregiato da un attacco che non ha saputo chiudere la pratica, prima che la difesa la riaprisse. A detta di Chiellini, la tirata d'orecchie arrivata da Mourinho avrà un effetto taumaturgico sui bianconeri: «Ogni anno arriva una partita che ci riporta sulla strada giusta. Questa sconfitta ci farà bene, ci farà tornare con i piedi per terra. La Juve stava scherzando col fuoco da qualche partita».Insomma, la Signora si concede un bagno di umiltà, per lavare i propri peccati (anche quelli di presunzione) e ripartire alla svelta: «L'ambiente intorno a noi ci stava fuorviando dalla realtà, sembrava che avessimo già vinto tutto», prosegue Chiellini, che domenica in casa del Milan raggiungerà Bettega a quota 482 presenze (quinto bianconero all time) e ritroverà l'amico-rivale Higuain, avviato al recupero: uno che ha spesso e volentieri segnato contro le sue ex squadre, come sanno bene a Napoli. «Al Milan mancava da diversi anni un numero 9 come lui - prosegue Chiellini -. I rossoneri avranno ringraziato il cielo per l'arrivo di un attaccante così forte, uno che in area è quasi immarcabile. Conoscere le sue qualità non basta».Sull'altro fronte d'attacco, quello bianconero, si rivedrà dal primo minuto Mandzukic. Praticamente recuperato anche Bernardeschi, tra oggi e domani Allegri attende buone notizie pure da Douglas Costa.riproduzione riservata ®