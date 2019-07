Timothy Ormezzano

TORINO - «Mi manda Buffon». A spingere Rabiot verso la Juve è stato (anche) il portiere di ritorno in bianconero, che definì il suo ex compagno al Psg come «un mix tra Vidal, Marchisio e Pogba». Non male. «Gigi mi ha dato moltissimi consigli. La sua opinione conta tantissimo per me». I due condividono la stessa grande voglia di Champions: «La Juve è un gradino sopra al Psg ha ammesso Rabiot . La Champions è il traguardo più importante».

Il centrocampista francese di 24 anni ha mantenuto il numero 25 che aveva al Psg. Dietro alla sua scelta, però, c'è anche un celebre numero 7: Cristiano Ronaldo è un grandissimo campione che ha avuto un peso sulla mia decisione. Parole al miele anche per Sarri: «La Juve ha fatto un'ottima scelta. Non gli ho ancora parlato, ma andremo d'amore e d'accordo». Molto dipenderà dalle eventuali incursioni della mamma-agente Veronique: «Lei ha un ruolo importante, lavoriamo bene insieme».

Rabiot è apparso molto dosato, timido, un po' sulle sue. Nessun dubbio però sul ruolo preferito (mezzala sinistra), lo stesso del suo connazionale Matuidi: «La concorrenza non cambia l'affetto che provo per lui». Infine, Rabiot ha parlato di quel matrimonio con la Juve che si poteva già celebrare nel 2014 («oggi è arrivato il momento giusto») e del tumultuoso divorzio con il Psg che gli è costato sei mesi fuori rosa: «Un periodo complicato anche a livello emotivo. Adesso, però, comincia una nuova avventura».

Intanto Paratici, in attesa di chiudere con l'Ajax per De Ligt, lavora sul mercato in uscita. Perin ha declinato le offerte di Porto e Benfica, vuole restare in Italia: Milan, Roma o Fiorentina? La Juve ha un accordo con la Roma per Higuain, che per ora rifiuta il trasferimento in giallorosso. Per Bonucci, valutato intorno ai 50 milioni, si è invece fatto sotto il Manchester City.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA