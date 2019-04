Timothy Ormezzano

TORINO - Mentre il Milan perde due pezzi importanti, Donnarumma e Paquetá, la Juve per il big match di sabato (alle 18) allo Stadium contro i rossoneri ritrova due big del suo attacco. Salvo colpi di scena, infatti, sia Mandzukic che Dybala saranno a disposizione di Allegri, che spera di recuperare anche Spinazzola. L'infortunio al ginocchio subito domenica scorso dall'esterno è stato infatti archiviato alla voce brutto spavento.

Dalla Continassa filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di riavere a disposizione Spinazzola, in modo da far rifiatare uno spento Alex Sandro. Non solo: tra i convocati potrebbe rientrare anche Khedira, fermo ai box ormai da un mese e mezzo. Una buona notizia per il centrocampo bianconero, che sta comunque tornando sugli standard delle passate stagioni. Pjanic a Cagliari ha disputato una delle sue migliori partite stagionali, il jolly Emre Can ha confermato di attraversare un ottimo momento, Matuidi sembra aver ritrovato la corsa dei tempi belli e Bentancur è parso il campione ammirato a inizio stagione. Tante buone notizie, insomma, in vista del match che dovrà lanciare la Juventus verso l'andata dei quarti di Champions, mercoledì in casa del'Ajax.

Quando Allegri spera di riavere anche Perin, Douglas Costa e soprattutto Cristiano Ronaldo. «Juve-Milan è sempre una grande sfida - così Szczesny a Sky Sport -. Non vediamo l'ora di scendere in campo per giocare un'altra grande partita».

Il portiere polacco è quindi tornato sul colpaccio realizzato dai bianconeri all'andata, al Meazza rossonero: «Quella è stata una delle nostre migliori prestazioni stagionali, bisogna sempre essere al massimo per vincere contro il Milan». In quella occasione, Szczesny fu decisivo nel parare un rigore a Higuain, che poi perse la brocca e venne espulso: «Cristiano mi diede qualche consiglio per neutralizzare il penalty, perché aveva giocato al Real con il Pipita. E adesso, ogni volta che mi tirano un rigore contro, viene e parlarmi: non mi dice grandi cose, ma in qualche modo mette in difficoltà l'attaccante avversario».

La Juve affronta dunque il Milan con due obiettivi: fare altri tre dei sei passi necessari per lo scudetto. Ma una vittoria sommata a un clamoroso colpaccio del Genoa domenica a Napoli contro la squadra di Ancelotti, consegnerebbe il tricolore ai bianconeri con sette giornate d'anticipo e prima di Pasqua. Situazione del tutto inusuale per l'Italia.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA