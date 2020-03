Timothy Ormezzano

TORINO - Mano tesa di Agnelli a Zhang, a poche ore da Juve-Inter di domenica (ore 20.45, arbitra Guida) in un Allianz Stadium a porte chiuse. «Ho grande stima per Steve, abbiamo discusso dell'epidemia un paio di settimane fa, quando è venuto a cena casa mia. La salute pubblica è fondamentale. Le autorità sono chiamate a prendere decisioni corrette, come è avvenuto», ha detto il numero uno della Juve nel corso dell'evento londinese FT Business of Football Summit.

L'emergenza che ha colpito il paese e il sistema-calcio, del resto, impone di deporre l'ascia di guerra: la vigilia del derby d'Italia non è all'arma bianca. Bella anche la gara di solidarietà tra i due club: se i nerazzurri hanno donato 100 mila euro all'Ospedale Sacco di Milano, la Juve ha devoluto ai più bisognosi ben tre tonnellate di cibo (non utilizzato dal pubblico dello Stadium in occasione della sfida rinviata di Coppa Italia contro il Milan) per un valore di circa 200 mila euro.

Agnelli ha anche parlato del futuro delle Coppe europee. Sul tavolo c'è la proposta di garantire l'accesso automatico ai top club dei paesi più importanti. Una puntura all'Atalanta e una carezza alla Roma: «Ho grande rispetto per il club bergamasco che, senza storia internazionale ma con una grande prestazione sportiva, ha avuto accesso alla Champions. Giusto o meno che sia, penso anche alla Roma: ha contribuito negli ultimi anni a mantenere alto il ranking dell'Italia ma dopo una brutta stagione è rimasta fuori. Bisogna proteggere gli investimenti».

Intanto il titolo Juventus abbandona il Ftse Mib, che comprende le maggiori 40 società italiane per capitalizzazione. È l'effetto della chiusura di mercoledì in Borsa sotto la soglia di 0.90 euro e dell'ultima relazione finanziaria semestrale con un deficit di 50,7 milioni.

Il tutto mentre alla Continassa è entrata nel vivo la preparazione di Juve-Inter. Resta in forte dubbio Chiellini, che anche ieri ha lavorato a parte.

L'affaticamento all'adduttore è poca cosa, ma è probabile che davanti a Szczesny giochino De Ligt e Bonucci, con Danilo e Alex Sandro in corsia. Grande ressa a centrocampo: sicura la presenza di Bentancur, in regia al posto di Pjanic oppure mezzala con Matuidi (o Rabiot) a completare il reparto. Davanti invece si riparte dal trio Cuadrado-Dybala-Cristiano Ronaldo, con Higuain e Douglas Costa di scorta.

In casa CR7 è infine passata la grande paura. Mamma Dolores Aveiro ha rassicurato tutti dopo il malore dei giorni scorsi: «Mi sto riprendendo bene, è stato solo uno spavento. Grazie a tutti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

