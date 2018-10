Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Signora sta sviluppando una certa Ronaldo-dipendenza. Il fuoriclasse portoghese prosegue il suo percorso di Cristianizzazione, prendendosi la scena bianconera.La sua tirannia ha lasciato il segno sul campionato, come del resto si chiede a un campione da 31 milioni a stagione di ingaggio. Dopo un avvio un po' a rilento, il portoghese ha già pareggiato lo score che aveva l'anno scorso di questi stessi tempi con quel Real Madrid che anche ieri, perdendo di schianto contro il Barça (5-1), ha rimpianto i suoi gol.La sua incidenza sul bilancio juventino è sempre più pesante, dopo la doppietta che sabato ha rimontato l'Empoli. CR7 è protagonista attivo di ben 10 degli ultimi 14 gol segnati dalla squadra di Allegri in campionato, con 7 gol e 3 assist.Detta legge anche quando gioca male, proprio come è successo al Castellani, dove ha realizzato il gol più bello della sua avventura italiana. Ronaldo moltiplica le qualità dei suoi compagni e gli affari del club, se la vendita delle magliette è raddoppiata rispetto all'anno scorso.Allegri non ha mai fatto a meno di lui, se non quando l'attaccante portoghese ha scontato un turno di squalifica in Champions League. Difficilmente capiterà sabato contro il Cagliari, quando CR7 farà le prove generali per Juventus-Manchester United di mercoledì 7 novembre allo Stadium.L'effetto-Ronaldo ha contagiato anche Pogba, che ha una voglia matta di tornare alla Juve. A detta dei giornali inglesi, lo United ha vietato al Polpo di rilasciare dichiarazioni. Il ds Paratici è al lavoro per ottenerlo in prestito già a gennaio, con riscatto estivo da 70-80 milioni e stipendio da 15 milioni annui. Nell'affare potrebbe finire Alex Sandro, elemento gradito dai Red Devils. Intanto la Juve sarebbe in pole per quello che Oltremanica vedono come un nuovo Pogba.Si tratta di Phil Foden, regista classe 2000 che a fine stagione può liberarsi a costo zero dal City. Un altro giovane di grandissime prospettive che potrebbe approdare a Torino da Manchester. Staremo a vedere.riproduzione riservata ®