TORINO - La settimana del vertice tra Agnelli e Allegri, che potrebbe andare in scena venerdì alla luce dei molti impegni politici del presidente bianconero, è anche quella che porta a Roma-Juve. In arrivo un doppio confronto, tra campo e mercato. Già perché oltre alla sfida di domenica i due club si giocano anche il futuro di Zaniolo.

Delle simpatie del giocatore per i bianconeri si è già detto molto: galeotti alcuni suoi post pubblicati nel 2014 in cui celebrava i successi della Juve. L'indiscrezione, svelata dal Corriere della Sera, è una risposta che Zaniolo avrebbe dato ad alcuni tifosi bianconeri incontrati alla discoteca Jux Tap di Sarzana: «Io a Torino? Alla Roma sto benissimo, ma chi non andrebbe alla Juve?». Ieri è arrivata la smentita di sua madre, Francesca Costa, con un post su Instagram: «Nicolò non ha mai detto nulla di tutto ciò. Anziché destabilizzarlo, lasciatelo un po' tranquillo».

Se il rinnovo con i giallorossi è ancora congelato, la Juve è già pronta ad offrirgli un posto al sole della Champions e un ingaggio triplicato dagli attuali 700 mila euro a 2 milioni più bonus. Attenzione però alla concorrenza di Chelsea e Real Madrid, anche se Zaniolo preferirebbe restare in Italia nella stagione che porta agli Europei.

Oggi, dopo quattro giorni di riposo, i bianconeri riaccendono i motori in vista del match di domenica sera in casa della Roma. Fuori uso lo squalificato Bernardeschi, recuperabili invece Emre Can, Bentancur e Dybala. Quest'ultimo è il testimonial scelto dall'Adidas per pubblicizzare la nuova maglia bianconera (senza strisce) sul mercato cinese. Si direbbe un segnale sulla permanenza a Torino della Joya. Ma la telenovela sul suo futuro è appena cominciata, con Manchester United e Bayern Monaco alla finestra.

Intanto il tifoso bianconero che aveva mimato l'aereo di Superga in occasione del derby della Mole di venerdì scorso allo Stadium è stato identificato e interdetto dall'impianto juventino per cinque anni. Su iniziativa della Questura potrebbe scattare un Daspo, nel frattempo è arrivata la decisione (giusta) della Juventus.

