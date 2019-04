Timothy Ormezzano

TORINO - La prova di maturità di Rugani, la migliore partita stagionale di Bentancur e il ritorno di un Douglas Costa devastante. Tra gregari alla riscossa e nuovi acquisti dall'infermeria, la Juve in casa dell'Ajax ha dimostrato di avere una panchina che vale oro. Probabilmente la migliore tra le otto squadre ai quarti di Champions.

Rugani non ha fatto rimpiangere l'assenza di Chiellini, zittendo gli scettici e reggendo alla grande il confronto a distanza con De Ligt. Il difensore bianconero, fresco di rinnovo fino al 2023, ha una valutazione intorno ai 40 milioni. Più o meno la stessa di Bentancur, altro giovanissimo che alla Cruijff Arena ha tenuto in piedi il suo reparto. Dopo un avvio di stagione super e alcuni mesi in controluce, l'uruguaiano sembra tornato al top. Idem Douglas Costa, rientrato col botto dopo più di due mesi di assenza. Il brasiliano, quotato intorno ai 50 milioni, è l'uomo in più per il finale di stagione. Nonché un altro concorrente per Dybala, sempre più ai margini della Juve.

Dopo quattro lunghi mesi di stop è pronto a rientrare anche Cuadrado, che Allegri dovrebbe convocare per l'anticipo di domani (ore 15) in casa della Spal. Basta un punticino per blindare matematicamente l'ottavo scudetto consecutivo. Ma la grande festa è rimandata all'ultima giornata, domenica 26 maggio, quando la Juve ospiterà l'Atalanta. Dietro l'angolo c'è infatti il ritorno dei quarti di Champions, martedì allo Stadium contro l'Ajax. Allegri recupera Matuidi, più incerti i rientri di Emre Can e Chiellini. In preallarme ancora Rugani: bene, bravo, bis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA