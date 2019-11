Timothy Ormezzano

TORINO - La Juventus, unica squadra imbattuta d'Europa, questa sera (ore 18,55) in casa della Lokomotiv Mosca non si accontenta di non perdere. La missione è vincere, per mettere in ghiaccio il primo obiettivo stagionale, la sesta qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League.

Il secondo obiettivo sarà invece la Supercoppa italiana: adesso è ufficiale, Juve e Lazio si sfideranno domenica 22 dicembre (ore 17,45) a Ryad, in Arabia Saudita, con ingresso senza limitazioni per le donne. «Sarà dura, perché i russi in casa danno qualcosa in più e la Lokomotiv Mosca all'andata ci aveva creato notevoli difficoltà -ricorda Sarri -. L'obiettivo è passare il turno, dopodiché dovremo conquistare il primo posto».

La Juve deve fare a meno di De Ligt, alle prese con una leggera distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel derby. L'obiettivo è riaverlo in tempo per il posticipo di domenica allo Stadium contro il Milan. «Non sembra nulla di grave, ha bisogno di qualche giorno per tornare in campo», rassicura Sarri.

Al posto dell'olandese ci sarà Demiral (in vantaggio su Rugani), mentre Danilo sostituirà lo squalificato Cuadrado. A centrocampo rientra Khedira, con Ramsey favorito per agire sulla trequarti del 4-3-1-2 con Douglas Costa pronto a entrare nella ripresa, perché «se parte dall'inizio non arriva al novantesimo».

In attacco infine largo al tandem formato da Cristiano Ronaldo e Higuain, visto che Dybala non è al meglio. «Paulo ha avuto un problema gastrointestinale - spiega Sarri -. Lui e Higuain si sono tolti dal mercato per restare alla Juve, anche se sapevano che non sarebbero stati sempre titolari. Quanto a Mandzukic, è fuori rosa su decisione della società».

Se l'attacco è chiamato a fare più gol rispetto alle ultime uscite, la difesa ha il compito di evitare i soliti spifferi: «Eravamo reduci da una lunga serie senza clean sheet - annota Szczesny -, ora continuare sulla strada imboccata nel derby contro il Torino».

Tra i russi, a sentire l'esperto allenatore Semin, «c'è molta positività perché la squadra sta bene». La Lokomotiv Mosca, che a Torino sfiorò l'impresa prima di subire la rimonta firmata da Dybala nel finale, «otterà su ogni pallone, mantenendo l'equilibrio tra i reparti: vogliamo rendere felici i nostri tifosi e creare problemi alla Juve».

