Timothy Ormezzano

TORINO - La Juventus spera di acquistare al più presto dall'infermeria Douglas Costa, chiamato a battere un colpo (d'ala) dopo una stagione fatta di tante ombre e pochissime luci. Sul suo personalissimo cartellino appena un gol e due assist. Briciole. Allegri nei giorni scorsi aveva pubblicamente ripreso il brasiliano, protagonista di almeno un paio di episodi che proprio non sono piaciuti al club bianconero: «Spero di recuperare Douglas Costa per la trasferta in casa del Napoli. Quest'anno una volta ha preso quattro giornate di squalifica e un'altra ha centrato uno per strada».

Oggi, alla ripresa dei lavori alla Continassa dopo due giorni di riposo, sarà lui l'osservato speciale del tecnico. L'ematoma alla coscia sinistra è quasi assorbito, ma sarà comunque molto difficile recuperare Douglas Costa per il big match di domenica al San Paolo. Allegri si accontenterebbe di riavere Flash in tempo per l'Udinese, quando potrebbe giocare uno spezzone in vista della partita delle partite, il ritorno degli ottavi di Champions del 12 marzo allo Stadium contro l'Atletico Madrid.

Alla luce della difficoltà a sostenere il tridente d'attacco contro gli spagnoli, l'idea è infatti quella di passare al 4-4-2, con Bernardeschi e uno tra Cancelo o Douglas Costa sugli esterni. La Juve vuole mettere le ali, per avere più sviluppo della manovra sulle corsie esterne e rifornire maggiormente di cross l'attacco affidato a Ronaldo e Mandzukic, con Dybala (ancora) di scorta.

Da ieri intanto Audero è un giocatore della Sampdoria a titolo definitivo. Come previsto dall'accordo, è infatti scattato l'obbligo di riscatto da 20 milioni. L'operazione genera un effetto economico positivo, leggi maxiplusvalenza, di ben 19,9 milioni. Calcolatrice alla mano: Audero ha portato nelle casse bianconere 20 milioni, Mandragora altri 20, Sturaro 18, Cerri 10, Benatia altri 10 e nell'estate del 2020 Favilli ne garantirà 7, oltre ai 5 già versati dal Genoa per il prestito. Un tesoretto da 90 milioni che va a dimezzare il passivo da circa 180 milioni accumulato dalla Juve nelle ultime due sessioni di mercato.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA