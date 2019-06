Timothy Ormezzano

TORINO - La Juventus si è assicurata Ramsey, ha prenotato Rabiot ed è a un passo da De Ligt: per dire, la quota dei bookmakers per l'approdo dell'olandese in bianconero è letteralmente crollata, passando da 17 a 1,2 volte la posta.

Ma per tentare un altro grande colpo alla Pogba non basta il tesoretto che arriverà dalla prossima cessione di Cancelo al Manchester City: la Juve chiede 60 milioni e per ora non pensa al terzino Danilo come contropartita tecnica. Per arrivare al Polpo serve una cessione eccellente che risponde al nome di Dybala.

La nuova Juve prende forma. Sarri ha praticamente tolto dal mercato Pjanic, esternando la speranza che possa «toccare 150 palloni a partita». L'idea è di schierare un 4-3-3 oppure un 4-3-2-1 con Cristiano Ronaldo centravanti supportato da Bernardeschi e Douglas Costa.

Il grande sacrificato potrebbe dunque essere Dybala, che rischia un'altra stagione da attore non protagonista. Dopo due partite vissute ai margini dell'Argentina, domenica il numero 10 bianconero ha giocato (bene) uno spezzone contro il Qatar, ottenendo il pass per i quarti di finale di Copa America. Una vetrina, quest'ultima, che può riaccendere l'interesse per la Joya di Bayern Monaco o Manchester United, visto che lo scambio con Icardi proposto dall'Inter non sembra convincere né i bianconeri né lo stesso numero 10.

Il problema è il costo, visto che per cedere Dybala la Signora vuole un bonifico da quasi 100 milioni che verrebbe girato allo United per Pogba, la cui valutazione è però intorno ai 140 milioni. Se la Juve dovrà rinunciare al sogno di un Pogback, il ritorno del francese all'ombra della Mole, potrebbe accontentarsi di Rabiot, senza dare la caccia a un'alternativa come Milinkovic-Savic o Zaniolo. Intanto in Spagna assicurano che i bianconeri sono in pole per Isco, un profilo che piace molto ma non agli 80-90 milioni richiesti dal Real Madrid.

Un altro tesoretto arriverà dalla probabile cessione per circa 35 milioni di Higuain, specie se a Torino arriverà Icardi. In uscita anche i vedovi di Allegri, ovvero i fedelissimi del Conte Max.

È il caso di Mandzukic, corteggiato ma non ancora sedotto dalla Cina. Valigia pronta pure per Khedira, che flirta con il Besiktas: il guaio è l'ingaggio da 6 milioni del tedesco, per il quale si valuta la rescissione consensuale. In bilico anche due allegriani in scadenza nel 2020, Matuidi e Cuadrado, quest'ultimo monitorato da italiane (Roma, Milan, Inter) e spagnole (Siviglia e Valencia).

