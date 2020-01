Timothy Ormezzano

TORINO - La Juventus cerca plusvalenze last minute e intanto spera di ritrovare il vero Bernardeschi. A poche ore dalla chiusura del mercato, con buona pace di Paratici, sono saltati due scambi che avrebbero aiutato i bianconeri a dare una sistematina ai conti. Niente baratto sull'asse Torino-Parigi tra De Sciglio e Kurzawa, una trattativa imbastita più per questioni di plusvalenze che tecniche.

Niente scambio, a meno di clamorosi colpi di scena, tra Bernardeschi e Paquetà oppure Rakitic, anche se dalla Spagna continuano a indicare il croato in orbita juventina. Il problema è che Bernardeschi ha puntato i piedi: non vuole dire addio alla Juve nella stagione che porta agli Europei.

Dopo essere stato bocciato da Sarri all'esame da trequartista, ecco che l'ex viola ci riprova nel ruolo di mezzala già coperto saltuariamente ai tempi di Allegri. Il suo mestiere sarebbe quello di esterno offensivo, ma ammesso che dal 4-3-1-2 Sarri torni al 4-3-3, la concorrenza di Douglas Costa e Cristiano Ronaldo scoraggerebbe chiunque. La speranza della Juve è che per Bernardeschi si ripeta quanto accaduto in estate con Dybala e Higuain: i due argentini hanno rifiutato la cessione, dimostrando poi di essere fondamentali alla causa bianconera. A volte un apparente problema si può trasformare in una risorsa.

In uscita restano dunque Pjaca (saltato il trasferimento al Cagliari si è fatta sotto la Samp) ed Emre Can, sempre che la Juve riesca a trovare la quadra con il Borussia Dortmund. I tedeschi non vorrebbero spendere più di 22 milioni, i bianconeri ne pretendono almeno 25. Se non salterà l'ennesima cessione, Madama si alleggerirà di un ingaggio da 6 milioni.

A proposito di maxistipendi, il primatista resta Cristiano Ronaldo con i suoi 31 milioni a stagione. Sarebbero invece 47,8 milioni di dollari i suoi proventi nell'ultimo anno dai soli social network. Ieri CR7 ha sfondato il muro dei 200 milioni di follower su Instagram, consolidando il suo primato mondiale. Il prossimo record da battere? Segnare anche domenica alla Fiorentina per eguagliare le 9 giornate consecutive in gol di Trezeguet nel 2005-06. Dopodiché si aprirebbe la caccia a Batistuta e Quagliarella: 13 e 14 gol in 11 partite consecutive.

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

