Timothy Ormezzano TORINO - La Juve vola, tra vecchie conferme e gioco nuovo.

TORINO - La Juve vola, tra vecchie conferme e gioco nuovo. Ancora loro, ancora Higuain e Dybala. La coppia in HD è tornata agli antichi splendori, archiviando un'estate trascorsa in vetrina. Il colpaccio (con sorpasso) in casa dell'Inter è stato firmato proprio dai due ex esuberi, che hanno puntato i piedi per restare in bianconero.

«Quando si parla della Juve bisogna avere rispetto. Non sarei mai andato via da Torino», ha ammesso Dybala dopo aver segnato il suo primo gol al Meazza nerazzurro. Poi, pensando a un super attacco con lui alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo, la Joya si è detto pronto a sacrificarsi per garantire l'equilibrio: «Uno dei tre deve rincorrere gli avversari: dobbiamo lavorarci bene sopra».

Il Pipita è tornato a essere letale, nulla a che vedere con il giocatore che aveva stentato al Milan e al Chelsea. Al Pipita hanno fatto un gran bene l'aria di Torino e la cura del suo guru Sarri. Il tecnico toscano a Milano si è preso la Juve con scelte sorprendenti (Dybala e Bernardeschi titolari), cambi vincenti (gli innesti di Bentancur/assist e Higuain/gol) e un gioco sempre più vicino ai suoi canoni estetici, quel Sarriball fatto di triangolazioni strette e strappi in verticale.

Rivedere per credere i 24 passaggi consecutivi per confezionare il colpo del ko all'Inter. A dirigere il traffico c'è un Pjanic rigenerato rispetto all'ultima stagione anonima con Allegri. Non ci sono solo l'assist spaccadifesa per Dybala e i suoi cinque tocchi nell'azione-monstre del raddoppio di Higuain. Domenica il bosniaco è stato il primo per palloni giocati, recuperi, contrasti vinti e passaggi riusciti. Intorno a lui c'è una squadra compatta tra i reparti come non mai, visto che al Meazza ha occupato in media 33,1 metri di campo contro i 45,1 metri dell'Inter.

Conferme anche dagli altri senatori Cuadrado, Matuidi e Khedira, le vedove di Allegri che non hanno perso il posto fisso con Sarri. E poi, in assenza del lungodegente Chiellini, c'è il più intoccabile degli intoccabili, quel Cristiano Ronaldo che ieri sui social ha sottolineato l'ultima «prestazione molto importante e l'ottima sensazione di tornare in testa alla classifica». Come prima, più di prima.

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

