TORINO - La Juve vince ma non convince. Anzi, preoccupa un po'. Il successo (0-1) striminzito e sofferto in casa del Bologna aggiunge altri tre punti alla splendida classifica dei bianconeri, ma anche qualche dubbio in più in vista del ritorno contro l'Atletico Madrid. Allegri aveva ragione: se si giocasse oggi, arriverebbe un'altra batosta.

Dybala crea, entrando dalla panchina. Perin conserva, con l'aiuto del palo, negando sul gong il pareggio (meritato) di Sansone. Bernardeschi, alla fine, mostra il bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo vinto con carattere, cuore e testa. Il Bologna ci ha messo in difficoltà, ma poi è venuta fuori la Juve, che non molla mai».

Allegri invece ammette che «la squadra ha patito le tante scorie del ko in Champions League, trovando comunque un vittoria importante per presentarci a +13 domenica a Napoli». Poi, sul grande appuntamento con l'Europa che conta: «Il 12 marzo, contro l'Atletico, saremo nelle migliori condizioni». A Sinisa Mihajlovic invece restano solo rimpianti: «In alcuni momenti siamo stati superiori della Juventus. Ancora una buona prestazione, ancora zero punti».

Nel primo tempo la Signora, se possibile, è ancora più brutta di quella di Madrid. Bentancur è molto impreciso, Ronaldo lotta ma sembra un lontano parente del vero CR7.

Latitano anche i tifosi bianconeri, in silenzio per protestare contro il caro-biglietti.

Il Bologna formato Atletico domina, provandoci 9 volte soltanto nella prima frazione: in questa stagione i bianconeri non avevano mai concesso così tanti tiri.

La prima occasione della Juve arriva dopo ben 28', con un tiro a giro di Bernardeschi, ieri valida mezzala sinistra mentre non ha convinto Cancelo nel ruolo di esterno d'attacco.

Rossoblù pericolosi anche in avvio di ripresa, quando Alex Sandro sventa un pericolosissimo tap-in di Mbaye. La svolta arriva al 67' da Dybala, a segno 8 minuti dopo il suo ingresso su assist (involontario) di Helander.

Seconda Joya consecutiva in campionato per l'argentino, nonché la sesta in otto incroci con il Bologna. Dopo il gol la Juve si abbottona in un prudente 4-4-1-1, con Mandzukic esterno sinistro. Ma va comunque in apnea, finendo per ringraziare Perin e il palo.

