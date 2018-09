Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juve sogna di fare altri colpi in casa della Fiorentina. L'operazione Bernardeschi ha rotto il ghiaccio tra Torino e Firenze, dove la rivalità condizionava anche il mercato. Il passaggio dai bianconeri ai viola di Pjaca ha persino rafforzato l'intesa avviata tra i carissimi nemici Agnelli e Della Valle.I nuovi obiettivi individuati dai bianconeri rispondono ora ai nomi di Milenkovic e soprattutto Chiesa. Per quest'ultimo i contatti sono cominciati in estate, quando gli occhi di tanti club si sono posati sull'azzurro. Secondo radiomercato, il Milan ha sorpassato l'Inter ma teme l'inserimento di un terzo incomodo come la Signora.A Torino sono pronti ad anticipare un'eventuale asta internazionale - City e Real sono in agguato - mettendo sul piatto quei 60 milioni richiesti dalla Fiorentina, decisa a offrire un ricco rinnovo da 2,5 milioni annui al suo nuovo Golden Boy. A gennaio verranno gettate le basi per un'operazione che l'ad bianconero Marotta vuole chiudere nell'estate del 2019. Sempre a gennaio, secondo El Mundo Deportivo, la Juve riceverà una maxi-offerta da 120 milioni dallo United per Dybala.Intanto domani la Juve tornerà al lavoro alla Continassa. Allegri spera di riavere prima del tempo Pjanic, che potrebbe saltare Bosnia-Austria per un leggero fastidio accusato con l'Irlanda del Nord. Ronaldo, infine s'è concesso un'altra mini-vacanza, questa volta a Montecarlo. La cura per ritrovare il gol perduto pare essere all'insegna di sole, mare e relax.riproduzione riservata ®