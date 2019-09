Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve recupera Cristiano Ronaldo e ritrova un po' di Joya. Il giocatore visto contro Verona e Brescia non è il miglior Dybala di sempre, ma i segnali (di risveglio) sono molto confortanti. Il nuovo modulo di Sarri, che ha messo provvisoriamente da parte il 4-3-3 per il 4-3-1-2, può dare maggiore spazio al numero 10, uno dei più pimpanti al Rigamonti. Dopo quattro panchine consecutive, l'argentino potrebbe giocare la terza di fila da titolare. Smaltiti gli acciacchi patiti a Brescia, Dybala è in leggero vantaggio sul connazionale Higuain per giocare dal primo minuto l'anticipo di domani (ore 15) allo Stadium contro la Spal.

È insomma più aperto che mai il duello per chi farà da partner di Cristiano Ronaldo, di nuovo abile e arruolabile dopo il lieve affaticamento ai flessori che lo aveva escluso dal turno infrasettimanale.

Se Paulo si sta riprendendo la Juve, Gonzalo non ha alcuna voglia di lasciarla: «Tornare al River? I suoi tifosi sono sempre stati splendidi con me, ma ho ancora due anni di contratto con la Juve: non penso proprio di andare via». Piuttosto, il Pipita ha ufficializzato il suo addio alla Seleccion argentina: «Lascio a testa alta».

Tornando alla formazione anti-Spal, il trequartista dovrebbe essere Ramsey, con il trio Khedira-Pjanic-Matuidi alle spalle. I problemi sono soprattutto dietro. Il lutto che ha costretto Alex Sandro a volare in Brasile rischia seriamente di privare Sarri dell'unico terzino disponibile. A meno di un sorprendente passaggio alla difesa a tre, a destra ci sarà Cuadrado, mentre a sinistra potrebbe essere adattato uno tra Emre Can o Demiral. Tra i convocati dovrebbe inoltre esserci spazio per Pietro Beruatto, il terzino dell'Under 23 che in estate era andato in tournée con la prima squadra.

