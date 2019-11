Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve osserva CR7 e spera di ritrovare Fede. Sarri è pronto a un'abbuffata di partite in tivù, quelle dei 14 bianconeri in Nazionali tra i quali Ronaldo e Bernardeschi.

C'è un po' di (ingiustificata?) apprensione per Ronaldo, anche se dal ritiro del Portogallo arrivano le rassicurazioni del ct Santos: «Cristiano è stato convocato, sta bene e giocherà contro la Lituania. Tutti vogliono parlare di lui perché è il miglior giocatore del mondo». A stretto giro anche le parole di Ruben Neves, compagno di nazionale: «Cristiano si è allenato come sempre ed è molto motivato per la partita di domani (oggi, ndr). Possiamo aspettarci il solito Ronaldo». Insomma, il problema al ginocchio è come scomparso. Secondo la testata lusitana Correio da Manha, inoltre, CR7 avrebbe già comunicato ai compagni di squadra di aver chiarito con la Juve l'episodio della sua fuga dallo Stadium prima del triplice fischio di Juve-Milan.

C'è chi come Ronaldo in Nazionale vuole ritrovare il feeling con il gol e chi invece spera di recuperare fiducia e autostima. Dopo un buon inizio di ottobre, Bernardeschi ha infilato una serie di partite insufficienti, attirandosi anche i fischi (ingenerosi?) dello Stadium. Certo, giocare in un ruolo non suo, quello di trequartista, non aiuta l'ex gioiello della Fiorentina. E nemmeno lo aiuta la concorrenza sempre più agguerrita di Ramsey e Douglas Costa. Le sue ultime prestazioni convincenti (due gol contro Grecia e Liechtenstein) arrivarono con quella stessa maglia azzurra che ora potrebbe rilanciarlo.

Sarri spera che le Nazionali diano spazio anche ad alcuni bianconeri poco utilizzati. È il caso ad esempio del turco Demiral e del tedesco Emre Can: sul difensore è sempre vigile il Milan, mentre il centrocampista piace a Psg, Manchester United e Barcellona.

Cerca infine conferme l'olandese De Ligt, che contro il Milan ha finalmente offerto il meglio di sé: «Le critiche? È stato solo un momento. Ho segnato il gol della vittoria con il Torino e ho giocato una bella partita contro i rossoneri». Avanti così.

