TORINO - La Juve non ha (ancora) rinunciato completamente al sogno di riportare Pogba a Torino. Il Polpo è finito al centro di un'asta, tra offerte e rilanci.

Secondo l'autorevole The Times, i bianconeri hanno infatti presentato un'offerta a tre cifre al Manchester United: cvirca 130 milioni di euro. La maxispesa verrebbe finanziata da una o due cessioni illustri: in questo caso, i grandi indiziati sono soprattutto Cancelo e uno tra Douglas Costa e Dybala. Ma lo sforzo economico rischia di non bastare perché, secondo l'altrettanto autorevole L'Equipe, dal Real Madrid è in arrivo la madre di tutte le offerte: 150 milioni di euro per regalare Pogba al suo connazionale Zidane. Ieri intanto il fuoriclasse francese è decollato con i Red Devils alla volta della tournée estiva in Australia.

La prima alternativa bianconera al Polpo resta Zaniolo, specie dopo l'apertura del ds giallorosso Petrachi, che chiede almeno 45 milioni e non quei 60 pretesi dal suo predecessore Monchi. La Juve non ha invece rivali nella corsa al già prenotato De Ligt, se non quell'Ajax che attende un rilancio bianconero da 75 milioni. La Signora sta lavorando per alzare la parte fissa dell'offerta intorno ai 65 milioni e per aggiungerne altri 10 di facili bonus.

Il fenomenale difensore olandese ha avuto un contatto telefonico con Sarri, oggi alla Continassa in vista del raduno in programma mercoledì. Domani, invece, è atteso alle visite mediche il difensore argentino Romero, che poi tornerà in prestito al Genoa. Tra i convocati ci saranno alcuni giocatori in uscita come Higuain, Cancelo, Perin, Mandzukic, Khedira e Matuidi. Mancheranno invece l'azzurrino Kean e i quattro reduci dalla Copa America: Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur e quel Dybala che, segnando un bellissimo gol nella finalina vinta dalla sua Argentina contro il Cile, ha ritrovato il sorriso.

La sua Joya è però durata poco, fino al 67', quando il ct Scaloni lo ha sostituito con Di Maria: «A nessuno piace uscire, volevo dare ancora il mio contributo».

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

