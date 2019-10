Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve è tornata da Lecce tirando un sospiro di sollievo per il mancato controsorpasso dell'Inter, ma anche contandosi i lividi. C'è ansia per Pjanic, uscito dal Via del Mare nella ripresa per un problema all'adduttore della coscia destra.

Il bosniaco oggi si sottoporrà agli esami strumentali per definire l'entità del danno e dello stop. Sarri non avrà il suo playmaker mercoledì allo Stadium contro il Genoa e forse anche nel derby di sabato in casa del Toro. La Juve si accontenterebbe di recuperarlo per la successiva trasferta di Champions in casa della Lokomotiv Mosca. Al posto di Pjanic giocherà l'aiuto regista Bentancur, visto che gli esami svolti al J Medical hanno ridimensionato la botta al costato subita dall'uruguaiano a Lecce. Via libera anche per Higuain, che dopo la ferita alla testa suturata nel dopopartita si è sottoposto ad accertamenti medici dall'esito negativo.

Tra i bianconeri ammaccati c'è pure Dybala, che ieri ha risposto su Twitter ai tifosi che lo accusavano di simulazione dopo un pestone ricevuto da Tachtsidis: «Visto che siete in tanti a preoccuparvi della mia caviglia, vi invito personalmente a vederla». La Joya mercoledì contenderà a Higuain il posto al fianco del rientrante Cristiano Ronaldo, che ieri ha trascorso la domenica a caccia di tartufi nei campi intorno ad Alba con la sua Georgina e qualche amico.

Rischiano infine il posto De Ligt e Bernardeschi, che dopo l'ennesima prestazione insufficiente sono stati pizzicati sui social anche dai tifosi bianconeri. Più dell'azzurro, che si è di nuovo perso dopo un buon avvio di ottobre, preoccupano le amnesie dell'olandese.

Il terzo fallo di mano in area nel giro dell'ultimo mese pesa, così come quell'etichetta di mister 85 milioni. Demiral si candida per dare un turno di riposo a De Ligt, a meno che a fermarsi non sia lo stakanovista Bonucci: in questo caso, largo a Rugani, ancora fermo a zero minuti giocati.

