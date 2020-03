Timothy Ormezzano

TORINO - L'esodo degli stranieri della ni, con buona pace del club bianconero. Intanto uno dei cinque juventini tornati in patria, Douglas Costa, prepara il rientro: «Torno a Torino il 3 aprile», ha detto il brasiliano, che al pari di chi ritornerà in Italia dovrà però sottoporsi a 14 giorni di isolamento domiciliare. Finita ieri invece la quarantena di 120 dipendenti della Juventus, compreso Bonucci: «Sono stati giorni difficili. Io sto benissimo, non ho avuto nessun tipo di sintomo».

L'isolamento di Rugani, Matuidi e Dybala proseguirà invece finché non saranno negativi a due tamponi consecutivi da effettuare in meno di 24 ore. «I medici ci hanno detto che il 31 marzo ci sottoporranno a un altro test», ha detto Oriana Sabatini, la compagna di Dybala. Che in serata ha rassicurata: «È tutto ok». Alla Continassa si naviga a vista, sperando di mettere a registro più rientri che partenze.

