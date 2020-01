Timothy Ormezzano

TORINO - L'ennesimo gol di Cristiano Ronaldo, il primo centro stagionale di Bentancur e il tris di Bonucci, prima dell'autogol di Buffon. Tanta, troppa Juve per la Roma, che sciupa molte occasioni e paga a caro prezzo le assenze e le amnesie del primo tempo. I bianconeri vincono 3-1 e volano in semifinale di Coppa Italia dove incontreranno la vincente di Milan-Toro. Alla Juve basta un tempo per archiviare la pratica. E per far valere la durissima legge dello Stadium, dove i giallorossi sono stati battuti dieci volte su dieci con 24 gol al passivo e 4 all'attivo. Bonucci pensa al triplete (abbiamo tre obiettivi) e fa autocritica: «Appena abbassiamo i giri del motore, andiamo in difficoltà. La Roma ha giocato un calcio propositivo, abbiamo subito qualcosa di troppo». Sarri si gode Ronaldo: «E' in condizioni straordinarie, segna con un ritmo impressionante. Vogliamo aiutarlo a conquistare il sesto Pallone d'Oro».

Fonseca mastica amaro: «La qualità delle due squadre è diversa. E i miei attaccanti hanno sbagliato troppo».

Sarri rilancia Rugani, recupera Alex Sandro (ma al 41' perde Danilo) e piazza Douglas Costa nel tridente. Ottava consecutiva per Rabiot, in continua crescita, e 90' in panchina per Bernardeschi. In uscita, ufficialmente, c'è solo Pjaca: Andrà al Cagliari in prestito, dice Paratici. Nella Roma, invece, le novità sono l'insufficiente Cristante in mediana e l'innocuo Kalinic al posto dello squalificato Dzeko.

Avvio equilibrato e frizzante, con i giallorossi che eludono bene il primo pressing bianconero. Ma al 26' la Juve serve la specialità della casa, il gol di Ronaldo, al suo primo centro in assoluto in Coppa Italia con un diagonale chirurgico in contropiede. E sono 19 gol stagionali, di cui 13 nelle ultime 10 partite. Spetttore non pagante Mancini, come sul raddoppio al 38' dell'ottimo Bentancur, che scambia con Douglas Costa si libera del giallorosso e deposita a fil di palo. La Roma si disfa, la Juve infierisce prima dell'intervallo: altro assist di Douglas Costa e inzuccata di Bonucci.

La ripresa si apre con due legni colpiti da Kalinic (tap-in a Buffon battuto) e Higuain, prima del 3-1 giallorosso al 50': sberla di Under sulla traversa e fortunosa carambola su Buffon, che si riscatta ampiamente salvando su Florenzi e Kolarov. La Roma è in fiducia, la Juve in riserva. Ma il risultato è congelato, come la notte dello Stadium.

