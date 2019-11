Timothy Ormezzano

TORINO - Juventini con la valigia. L'atrio partenze della stazione bianconera è affollato. Tre giocatori sono destinati a cambiare aria a gennaio (i fuori rosa Mandzukic, Pjaca e Perin), altri spingono per essere ceduti.

Il caso più caldo è quello di Mandzukic, 5 milioni netti annui più bonus di stipendio per non giocare (zero minuti in questa stagione). SuperMario ha un accordo con il Manchester United, che però lo valuta appena 3 milioni. La Juve vorrebbe inserire nell'affare Pogba: un sogno. L'attaccante croato piace anche al Milan, ma il suo ingaggio deluxe è un problema non da poco. Per Pjaca e Perin, usciti da lunghi infortuni, dalla Continassa aprono al prestito.

In bilico anche Emre Can, altro illustre escluso dalla lista Champions. Il tedesco interessa a Psg, Bayern e Barcellona, ma c'è una clausola rescissoria da 50 milioni che scatta nel 2020. Dai tempi di recupero di Chiellini dipenderà invece la cessione di uno tra Rugani e Demiral, quest'ultimo corteggiato dal Milan e da alcuni club inglesi. Restando in Premier, il Tottenham ha sondato Rabiot. La Juve non è però intenzionata a cedere il francese, che sostituirà il suo connazionale Matuidi (10 giorni di stop per una frattura alla costola) alla ripresa contro l'Atalanta e forse anche in Champions contro l'Atletico.

Su De Sciglio infine c'è il Psg di Leonardo, poco incline ad accontentare la Juve che pensa di scambiarlo con un esterno tra Kurzawa e Meunier più conguaglio economico in favore dei bianconeri.

Intanto Bonucci torna sul caso-Ronaldo e sulla sua fuga dallo Stadium prima del triplice fischio di Juve-Milan: «Mi piace guardare avanti, non indietro. A Torino ci sarà modo di confrontarsi. Abbiamo tante partite, Cristiano ci servirà nelle migliori condizioni». Insomma, ci sarà un chiarimento tra la star e la squadra.

Venerdì 15 Novembre 2019

