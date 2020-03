Timothy Ormezzano

TORINO - Juve tra dubbi e certezze. Ieri alla Continassa sono ripresi i lavori senza Cristiano Ronaldo, che ha usufruito di un giorno di permesso per restare vicino a sua mamma Dolores Aveiro, sull'isola di Madeira. Nel mirino c'è il ritorno degli ottavi di Champions di martedì 17 allo Stadium contro il Lione. «Siamo nell'incertezza più totale così Aulas, presidente del club francese -, ogni giorno emergono informazioni differenti. Si dovrebbe giocare a Torino a porte chiuse, ma so che era stato fatto un tentativo anche per giocare a Malta sempre a porte chiuse». Un'idea soppressa sul nascere dalla federazione maltese.

Difficile pronosticare quello che riserverà la stagione bianconera dopo questa sfida importante anche per le casse del club: l'accesso ai quarti garantirebbe un premio di 10,5 milioni. A proposito di dubbi, ieri sera era incerta la presenza oggi a Torino del Real Madrid per gli ottavi di finale di Youth League, la Champions degli Under 19: le merengues non sarebbero propense a giocare in una nazione chiusa per coronavirus.

Detto dei dubbi, dall'altra parte ci sono le certezze ritrovate da una squadra che contro l'Inter ha finalmente mostrato una difesa solida e un centrocampo ispirato, oltre a un Dybala versione deluxe. Gli ultrà juventini hanno avuto da ridire soltanto nei confronti di Bernardeschi e dell'ex Marchisio, ripresi sui social per certi post buonisti con «la solita morale filo immigrazionista». Questioni politiche, extracalcistiche.

