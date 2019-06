Timothy Ormezzano

TORINO - Juve e De Ligt sempre più vicini, dopo i nuovi contatti di ieri e il blitz a Montecarlo nei giorni scorsi di Nedved, fotografato a tavola con l'agente Raiola. I bianconeri sono decisi a regalare a Sarri il fenomenale difensore di 19 anni. L'Ajax chiede circa 70 milioni, una valutazione accettata dalla Signora, che ha sorpassato il Psg. Il problema è l'ingaggio da 12 milioni chiesto da De Ligt: un milione al mese.

I bianconeri ne propongono 7 a stagione, la stessa paga offerta a Rabiot, in arrivo dal Psg a costo zero. Per l'olandese si può chiudere a quota 8-9 milioni bonus compresi, il secondo stipendio più alto dopo Cristiano Ronaldo (31 milioni). La maxicifra rischia però di innescare una reazione a catena di richieste di aumenti. Emre Can ad esempio guadagna 5 milioni, Bernardeschi solo 3. È di 0,5 milioni invece l'attuale paga di Kean, altro illustre assistito di Raiola: nei prossimi giorni verrà messo nero su bianco l'atteso rinnovo fino al 2024 con ingaggio da 2 milioni a salire.

La Juventus non ha gradito il secondo provvedimento disciplinare subito in azzurro dal Millennial. Kean nel 2017 fu punito dall'Under 19 per una bravata in albergo, mentre sabato è stato escluso dai titolari dell'Under 21 di Di Biagio a causa dell'ennesimo ritardo nel presentarsi (con Zaniolo, osservato speciale dei bianconeri) alla seduta di risveglio muscolare prima di Italia-Belgio. Il rischio è di fare più balotellate del suo modello Balotelli. L'esempio deve semmai essere Chiellini, in scadenza nel 2020 come Kean. Per rinnovare il suo contratto c'è tempo, con ogni probabilità se ne parlerà dopo il girone di andata del prossimo campionato.

In agenda c'è invece un incontro con Sarri che, dopo il tête-à-tête con CR7 in Costa Azzurra, vuole prendere contatto con il Chiello. Imminente anche un confronto telefonico con Dybala, impegnato in Copa America. L'eventuale cessione della Joya permetterebbe alla Juve di affondare il colpo anche per Pogba.

Intanto Sarri è stato punzecchiato sulle colonne del Fatto Quotidiano da Galeone, guru e amico di Allegri: «Maurizio fa un po' di casino, non è preparato per certe situazioni. L'anno scorso mi chiedevo se certe sue dichiarazioni fossero opportune. Max invece ci è rimasto male, si è sentito tradito. Non ha superato l'addio».

riproduzione riservata ®

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

