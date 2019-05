Timothy Ormezzano

TORINO - Il trionfo di Sarri, il primo della sua carriera. Il suo Chelsea ha vinto, anzi stravinto, l'Europa League, asfaltando l'Arsenal (4-1) con quel calcio spettacolare che Oltremanica chiamano Sarriball. E adesso? Il curriculum di Sarri è improvvisamente cambiato. Il commento più gettonato su Twitter? Maurizio ha un titolo internazionale in più di Allegri. E oltre alla Juve, secondo radiomercato, proveranno a farsi sotto anche Roma e Milan.

Ecco il Sarri pensiero: «Stagione straordinaria: voto tra l'8 e il 9. Il mio futuro? Intanto mi godo il trionfo. Mi danno per certo alla Juve? Devo parlare con il Chelsea, ho ancora altri due anni di contratto. Vedremo».

Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un contatto tra Sarri e la Juve.

Un incontro fugace, un saluto cordiale tra l'allenatore e Agnelli. Le loro strade si sono incrociate nell'hotel di Baku scelto dal Chelsea per trascorrere le ore precedenti alla finale di Europa League. E cioè in quella vigilia rovente in cui un furibondo Sarri ha abbandonato la seduta di rifinitura prendendo a calci il cappellino del Chelsea. E sollevando ulteriore scetticismo tra i tifosi bianconeri, che non vedono in lui il cosiddetto stile Juve. Dalla Continassa hanno chiarito in modo informale che la presenza di Agnelli nella capitale dell'Azerbaigian era programmata da tempo: ha preso parte all'esecutivo Uefa come numero uno dell'Eca, ma non ha assistito alla sfida tra Blues e Gunners. La Signora non conferma ma nemmeno smentisce il suo probabile matrimonio con Sarri.

Oggi o al più tardi domani l'agente di Sarri incontrerà Marina Granovskaia, plenipotenziaria di quel Chelsea che avrebbe già scelto il grande ex Lampard come nuova guida tecnica. Secondo The Sun, che riferisce anche di un incontro a Baku tra Agnelli e Bruce Buck, presidente del Chelsea, l'addio tra Sarri e il club londinese è indipendente dal risultato in Europa League.

Intanto filtrano i costi dell'operazione: 5,5 milioni al Chelsea per liberare il tecnico atteso a Torino da un quadriennale da 6,5 milioni.

Non si può comunque escludere ancora un finale a sorpresa, una sterzata last minute su Pochettino o Simone Inzaghi, intanto che proseguono le voci (oniriche?) su Guardiola. «Chi vivrà vedrà», per dirla con Nedved.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

