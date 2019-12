Timothy Ormezzano

TORINO - Il tridente per infilzare (anche) il Lione. L'urna di Nyon è stata amica della Juventus, che ha pescato negli ottavi di Champions l'avversaria meno temibile del lotto.

Detto che i bianconeri non sono mai usciti contro una francese, il Lione sarà per di più privo di Reine-Adelaide e della stella Depay, seriamente infortunati domenica scorsa. «Un mezzo sorriso lo facciamo», così Paratici a margine della consegna del premio Golden Boy 2019 a Joao Felix. «Poteva andare decisamente peggio - ammette Nedved -. La Champions non deve diventare un'ossessione, ma restare un obiettivo concreto: basta un tempo giocato male e sei fuori».

A Sarri il compito di clonare il primo tempo di Juventus-Udinese, quando il tridente in HDR ha fatto letteralmente faville. Oltre agli stessi Higuain, Dybala e Ronaldo, l'attacco pesante è piaciuto molto anche a Nedved: «È bello vederli giocare insieme - prosegue Nedved -, possono farlo se si aiutano e corrono tanto. Contro l'Udinese hanno dato spettacolo». Avanti col trio meraviglia, dunque. Ma con giudizio: «Sarri sceglierà sempre in base alla forma dei suoi attaccanti». Se Dybala è in stato di grazia, Ronaldo è molto vicino al top: «Lo vedo molto bene. Qualcuno è arrivato a mettere in dubbio Cristiano e Buffon, due fuoriclasse che nei momenti topici ci sono sempre. La cosa più importante è essere al meglio tra febbraio e marzo».

Infine, in merito alla corsa-scudetto: «La sfida tra noi e l'Inter è bella - conclude Nedved -, ma ci sono anche Lazio, Roma e Atalanta».

Sembra difficile fare a meno di quel tridente di stelle che ha sin qui segnato 8 gol in 168', uno ogni 21', senza incassarne: la miglior difesa, del resto, è l'attacco. La gestione del personale spetta a Sarri: qualcuno là davanti potrebbe riposare nell'anticipo di domani (ore 18.55, arbitra Rocchi) in casa della Sampdoria, per arrivare al meglio alla Supercoppa contro la Lazio di domenica (ore 17.45, arbitra Calvarese) a Riyad, in Arabia Saudita. Non dovrebbe essere il caso di Ronaldo, che oltre alla prima apparizione a Genova (l'anno scorso saltò entrambe le trasferte) insegue la prima striscia di cinque partite con gol da quando è bianconero. Tra i pali ci sarà ancora Buffon, pronto a eguagliare il record di presenze in serie A (647) di Maldini. Szczesny, alle prese con un lieve risentimento al pettorale, rientrerà infatti soltanto in Supercoppa.

