Timothy Ormezzano

TORINO - Il sabato dell'ingaggio. Secondo la testata olandese Telegraaf quella di domani può essere la giornata dell'intesa tra la Juventus e l'Ajax per De Ligt. Ottenuto l'accordo con il difensore 19enne, sulla base di un ricchissimo quinquennale da 12 milioni annui premi compresi, i bianconeri hanno rilanciato fino a 67 milioni più bonus l'offerta per i Lancieri. Il via libera sarebbe imminente, per la felicità di Paratici che ha fretta di consegnare De Ligt a Sarri.

Nella migliore delle ipotesi il capitano dell'Ajax potrebbe sbarcare a Torino già domani, nel giorno in cui alla Continassa arriverà quel Cristiano Ronaldo che un mese fa, alla fine di Portogallo-Olanda, scherzando ma non troppo chiese al giovane Matthijs di raggiungerlo alla Juve.

Il mercato in entrata proseguirà con un altro grande colpo: Chiesa o Icardi? Persino entrambi in caso di cessioni molto illustri, da Dybala in giù. Per il futuro del gioiello viola sarà fondamentale l'imminente faccia a faccia tra il suo entourage e il neopresidente Commisso, deciso a trattenerlo a Firenze. Sarà braccio di ferro, perché Chiesa pare molto determinato a raggiungere la Juve, avendo già un'intesa economica con la Signora e ritenendosi perfetto per il gioco di Sarri.

Andrà per le lunghe invece la telenovela-Icardi. Paratici era in pole position anche prima delle ultime dichiarazioni (strategiche?) di De Laurentiis: «Icardi vuole solo i bianconeri, il Napoli davanti ha già Milik e Mertens». Alla Continassa non hanno fretta: sono convinti che con il passare del tempo l'Inter abbasserà le sue pretese per l'attaccante argentino. Intanto per il suo connazionale Higuain si è fatto sotto il West Ham, chiedendo il prestito con diritto di riscatto. La Juve, che valuta il Pipita 35-40 milioni, preferirebbe concludere la trattativa con la Roma, disponibile invece ad accogliere Gonzalo in prestito con obbligo di riscatto. Per Khedira, infine, oltre al richiamo della MLS americana c'è quello del Fenerbahce, intenzionato a portarlo in Turchia.

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA