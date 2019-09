Timothy Ormezzano

TORINO - Il nuovo che non avanza. Dopo appena 270 minuti i giudizi non possono che essere molto affrettati. Ma la sensazione è che la nuova Juve non stia convincendo nessuno. Inevitabilmente, arrivano le prime critiche per Sarri. La vox populi è questa: Allegri vinceva comunque certe partite brutte e difficili come Fiorentina-Juventus.

La squadra è apparsa impacciata, mai pericolosa, sotto ritmo. E dopo un anno e mezzo ha detto addio al primato in classifica, lasciando strada alll'Inter. Chi si aspettava dalla Signora sarrizzata il calcio totale stile Olanda dovrà appunto aspettare (e sperare). A Firenze di Orange c'erano soltanto le divise bianche e arancioni: altra novità che ha generato poco consenso (eufemismo) tra i tifosi bianconeri. Nell'anno in cui la Juve rinnega per la prima volta le strisce, fa discutere anche il colore della maglia di riserva. «Sembra di vedere il Piacenza, ma anche per il gioco», uno dei commenti più gettonato sui social. «Per me il rispetto della tradizione delle maglie è sacro», ha ammesso Sarri. Chiamale, se vuoi, rivoluzioni lente.

Tutto rimandato, così come è rimandato l'inserimento dei nuovi acquisti arrivati in estate. De Ligt ne ha sin qui azzeccate pochissime: tra autogol, errori grossolani e qualche dichiarazione vagamente polemica. L'età giovanissima (19 anni) sottintende molte attenuanti, la maxispesa (75 milioni) sostenuta in estate ne toglie tante. A Firenze non è piaciuto nemmeno Danilo, uno dei peggiori dei suoi. Per le altre new entry, i parametri zero Ramsey e Rabiot, il giudizio è sospeso: nessuno li ha ancora visti, come del resto era successo nel finale delle loro avventure all'Arsenal e al Psg.

I due sono vivamente chiamati ad accelerare i tempi di inserimento, perché nell'idea di Sarri sono gli scudieri di Pjanic. Oggi proprio il bosniaco farà un controllo medico: cerca il via libera per mercoledì in casa dell'Atletico Madrid. Test anche per Douglas Costa, che darà sicuramente forfait contro i Colchoneros, come l'anno scorso. Il brasiliano ko a Firenze rischia 3 settimane di stop. Falsa partenza, come per i nuovi acquisti bianconeri.

Per il suo posto è corsa a due tra Bernardeschi e Dybala, quest'ultimo impiegato solo per 14' nelle prime tre giornate. È a quota zero minuti invece Mandzukic, che sembra prossimo a traslocare in Qatar. Oggi è previsto un incontro tra il suo entourage e la Juve per definire il passaggio all'Al-Gharafa, dove lo attendono 6 milioni a stagione. Uno stipendio da emiro.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

