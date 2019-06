Timothy Ormezzano

TORINO - Il mercato della Juventus entra nel vivo. Si va dalla prossima cessione di Cancelo alle operazioni in entrata per De Ligt e Rabiot, fino alla decisione sul futuro di Higuain e Kean.

Il responsabile dell'area sport Paratici è segnalato a Londra per cedere Cancelo al Manchester City. Ci sono ottime possibilità di chiudere intorno ai 55 milioni, a metà strada tra offerta inglese (50) e richiesta bianconera (60). L'alternativa per Sarri sulla corsia destra? Due. Trippier, valutato quasi 40 milioni dal Tottenham, oppure il francese campione del mondo Sidibé. Per lui il Monaco chiede 30 milioni, con la possibilità di inserire nella trattativa una contropartita tecnica gradita ai monegaschi come Matuidi.

Si scalda intanto il fronte per De Ligt. I bianconeri sono sempre in pole per il centrale olandese, pronti a riconoscere all'Ajax 65-70 milioni per il cartellino e un quinquennale da 7,5 milioni più ricchi bonus al fenomeno di 19 anni, che verrebbe blindato con una clausola rescissoria da 150 milioni. Il rischio è quello di un ritorno del Barcellona, che aveva già sedotto e poi abbandonato De Ligt. Il difensore è in vacanza alle Bahamas, dove ha incontrato il suo collega blaugrana Piquè. Secondo El Mundo Deportivo il Barça non ha ancora rinunciato all'olandese, che al Camp Nou troverebbe l'amico De Jong oltre a un ingaggio da 12 milioni.

La Juve ha fretta di chiudere anche per Rabiot, in uscita a costo (quasi) zero dal Psg non fosse per il quinquennale da 7 milioni annui e il bonus alla firma da 10 milioni per la mamma-agente Veronique. È lei il pericolo più grande da disinnescare, alla luce delle varie liti avute dalla signora Rabiot negli ultimi anni con il settore giovanile del City, il Psg e quella Roma che nel 2014 era convinta di esserselo assicurato: «Lei voleva parlare con l'allenatore Garcia - rivelò l'allora ds Sabatini -. Mai e poi mai. Se concedi a una madre il tu per tu con il tecnico in un attimo te la ritrovi nello spogliatoio».

Ma questi sono anche i giorni in cui la Juve valuterà il futuro di Higuain con il suo fratello-agente Nicolas. Si pensa a un rinnovo con l'ingaggio da 7,5 milioni spalmato su più anni, per rendere il Pipita più appetibile sul mercato. La Signora vorrebbe cederlo per 36 milioni, onde evitare una minusvalenza, ma al momento mancano le pretendenti. Ha invece diverse spasimanti Kean, monitorato da Ajax ed Everton. Alla Continassa non pensano a una cessione del Millennial, ma a un rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 con eventuale prestito.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA