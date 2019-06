Timothy Ormezzano

TORINO - I tempi si dilatano, l'attesa si allunga. Sarri ha chiesto al Chelsea di essere liberato a costo zero, senza il pagamento di un indennizzo da 6 milioni. E' questa la promessa che avrebbe strappato a Marina Granovskaia, plenipoteziaria dei Blues, che dopo la conquista dell'Europa League vorrebbero monetizzare l'addio del tecnico. La Juve aspetta un segnale dall'agente Ramadani per poi annunciare il nuovo allenatore.

Intanto alla Continassa cominciano a fare i conti senza l'oste, stilando la lista degli intoccabili. Il nuovo ciclo ruoterà inevitabilmente intorno a Cristiano Ronaldo, che dopo la scintillante tripletta con il Portogallo punta la finale di Nations League di domenica a Guimaraes: un trofeo che gli darebbe qualche chance in più nella sua difficile corsa verso il sesto Pallone d'Oro. Prima un gol alla Svizzera su punizione, quello che in campionato non trovava da 30 mesi. Poi due reti negli ultimissimi minuti, a dimostrazione che il fiato è ancora lungo nonostante i 34 anni. Ne ha quasi 35 invece Chiellini, altro highlander il cui futuro bianconero è fuori discussione. Gli altri intoccabili? Szczesny, Bonucci, Bentancur, Bernardeschi ed Emre Can. Non sono previste nemmeno le cessioni di Rugani e De Sciglio. La difesa, semmai, si prepara a dire addio a Cancelo. Ieri si sono intensificati i contatti con il Manchester City, pronto a rilanciare da 40 a 50 milioni. Ok, il prezzo è giusto.

La partenza di Cancelo avvicinerebbe la conferma di Alex Sandro, mentre tra i sacrificabili restano Pjanic e Dybala. Da definire il futuro di tre giocatori in scadenza nel 2020. Difficile la permanenza di Cuadrado, monitorato anche dal West Ham. Più probabili quelle di Kean e Matuidi, entrambi rappresentati da Raiola. Alla Juve sto molto bene, ma nel calcio non si sa mai quello che può accadere ha detto Matuidi -. Troveremo la soluzione migliore. In partenza ci sono cinque giocatori: Perin, Khedira, Douglas Costa, Mandzukic e Higuain. Da loro, e da Cancelo, arriverà il tesoretto per tentare gli assalti a Koulibaly (o Romagnoli), Trippier (o Hysaj), Pogba (o Milinkovic-Savic) e Chiesa.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

