Timothy Ormezzano

TORINO - I cacciatori di primati hanno messo nel mirino la Spal. Sabato a Ferrara la Juve punterà sulla voglia matta di Cristiano Ronaldo di eguagliare il record personale di undici partite di campionato consecutive in rete (con il Real Madrid nel 2014) e quello storico della serie A, sempre di undici gare in gol, di Batistuta (Fiorentina 1994-95) e Quagliarella (Sampdoria 2018-19). Il filotto di Cristiano era cominciato il 1° dicembre nel 2-2 allo Stadium contro il Sassuolo, alla vigilia dell'assegnazione del Pallone d'oro al suo rivale di sempre Messi.

Da allora 15 gol in 10 giornate consecutive, prima di concedersi una domenica di riposo in famiglia mentre Dybala e Cuadrado regolavano il Brescia. A proposito di grandi numeri, sabato CR7 diventerà CR1000: allo stadio Paolo Mazza di Ferarra timbrerà infatti il millesimo cartellino da professionista (164 match con la Nazionale portoghese e 836 con i club), con 724 gol all'attivo.

L'altro aspirante primatista bianconero è Buffon, candidato a dare un turno di riposo a Szczesny prima delle due supersfide contro Lione e Inter. Se - come sembra - SuperGigi sabato affronterà la Spal farà definitivamente suo il record di presenze in serie A salendo a quota 648, una in più di Paolo Maldini. Il sogno di Buffon è però un altro, quello di alzare la prima Champions della carriera togliendo tra l'altro allo stesso Paolo Maldini il record di giocatore più anziano a vincerla (il rossonero ce l'ha fatta a 38 anni e 331 giorni, Gigi il giorno della finale di Istanbul avrà 42 anni e 123 giorni).

Intanto, dopo Chiellini, la Juve si appresta a rilanciare un altro illustre lungodegente. Ieri infatti Khedira ha svolto l'intero allenamento in gruppo, così come il recuperato Bernardeschi. Il centrocampista tedesco, reduce da un intervento di pulizia al ginocchio sinistro, vuole rispondere presente mercoledì 26 in Champions contro il Lione, tre mesi esatti dopo la sua ultima apparizione contro l'Atletico Madrid.

Intanto il suo connazionale Emre Can ieri è stato ufficialmente riscattato dal Borussia Dortmund per 25 milioni. La Juve mette così a bilancio una plusvalenza da 12,4 milioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

