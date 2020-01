Timothy Ormezzano

TORINO - Gigi Buffon tra presente e futuro. Ieri, nel giorno del suo 42° compleanno, il leader massimo bianconero ha spronato la squadra a «ritrovare fame e umiltà» dopo lo scivolone del San Paolo.

«Quella contro il Napoli è stata una brutta sconfitta che però serve a non dare nulla per scontato - dice il portierone a Sky Sport -. Se fosse stata una sfida-scudetto, sono sicuro che avremmo vinto. La nostra eccessiva consapevolezza a volte fa sì che ci manchi un po' di ferocia». Ed è proprio sul tasto delle motivazioni che ha premuto Sarri, ieri alla ripresa alla Continassa. Allenamento differenziato per Pjanic, Alex Sandro e Cristiano Ronaldo: tutti comunque disponibili per la sfida di domenica (ore 12,30) contro la Fiorentina. Il bosniaco ha smaltito la contusione alla caviglia patita a Napoli: domani è atteso in un gruppo che ha parzialmente ritrovato De Sciglio.

La corsa-scudetto, a detta di Buffon, è lunga e tortuosa: «Sarà un campionato duro, fino alla fine. L'Inter non mi sorprende, conoscendo bene Conte. E il fatto che la Lazio non sia impegnata nelle coppe incide.

Il destino è comunque nelle nostre mani, perché sappiamo di essere forti». SuperGigi infine rivolge un pensiero commosso a Kobe Bryant («certe tragedie ti fanno sentire molto più vulnerabile») e si dice pronto a prolungare di un'altra stagione la sua carriera extralarge: «Vedremo in quali condizioni arriverò a marzo o aprile. Se non ci sarà quel crollo verticale che tutti sperano di vedere - dice sorridendo -, allora continuerò anche l'anno prossimo».

Continuerà quasi sicuramente altrove invece Emre Can, a un passo dal Borussia Dortmund. I tedeschi offrono 22 milioni, 3 in meno della richiesta bianconera. Difficilmente la Juve riuscirà a rimpiazzare Emre Can con Allan: per il centrocampista del Napoli si sono mossi anche Psg, Everton nonché Inter, in perenne competizione con la Signora.

Intanto è definitivamente saltato lo scambio sull'asse Torino-Parigi tra De Sciglio e Kurzawa (così come il passaggio di Pjaca al Cagliari, che sembrava fatto). Il cursore del Psg aveva raggiunto un'intesa di massima con i bianconeri (contratto fino al 2024 a quasi 4 milioni), ma le condizioni dell'infortunato Danilo avrebbero convinto la Juve a bloccare l'uscita di De Sciglio.

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

