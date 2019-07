Timothy Ormezzano

TORINO - Finalmente De Ligt. Nella tarda serata di ieri lo sbarco all'aeroporto di Caselle. Oggi le visite mediche, la firma su un ricco quinquennale da 12 milioni a stagione bonus compresi, l'annuncio ufficiale e forse il primo allenamento con la Juventus di Sarri. Domani la probabile presentazione e venerdì la partenza con la squadra per la tournée in Asia.

La sua quinta apparizione a Torino è quella definitiva. De Ligt era già venuto nel 2017, per visitare in gran segreto i campi di Vinovo con l'agente Raiola.

E ancora nel giugno 2018 in occasione di Italia-Olanda, nel dicembre 2018 per ritirare il premio Golden Boy e infine lo scorso aprile per Juve-Ajax, quarti di Champions, quando segnò un gol alla sua futura squadra (proprio come aveva fatto l'anno prima Cristiano Ronaldo) e il giorno dopo si allenò nello stadio Grande Torino dei suoi futuri... cugini.

È De Ligt il grande colpo estivo della Juve, una sorta di polizza sulla difesa. Costato 75 milioni di solo cartellino, è il quarto difensore centrale più caro della storia del calcio dopo Maguire (89 milioni), Van Dijk (85) e L. Hernandez (80).

L'olandese prenderà il numero 4 liberato da Caceres e a turno manderà in panchina uno tra Chiellini e Bonucci, con buona pace anche di Rugani e Demiral. Il debutto, nella migliore delle ipotesi, domenica a Singapore in un'amichevole contro quel Tottenham che aveva sconfitto proprio l'ormai ex capitano dell'Ajax nella semifinale di Champions.

Il pirotecnico mercato bianconero può riservare ancora un altro botto: Chiesa, Zaniolo o Icardi? Per il primo, il preferito dalla Signora, si avvicina il momento della verità: il faccia a faccia negli Usa con Commisso presidente della Fiorentina deciderà il futuro del gioiello viola. Quanto a Zaniolo, nell'anno che porta agli Europei, a un'eventuale cessione al Tottenham preferirebbe la Juve. Nel caso di Icardi, invece, alla Continassa hanno scelto la strategia dell'attesa: la telenovela con l'Inter prosegue parallelamente alla svalutazione di Maurito.

Mercoledì 17 Luglio 2019

