TORINO - Falsa partenza. L'era bianconera di Sarri comincia con una sconfitta beffarda ma indolore nella prima uscita dell'International Champions Cup.

A Singapore la Juve perde (3-2) contro il Tottenham vicecampione d'Europa. Decisivo un capolavoro da centrocampo di Kane, che punisce un erroraccio sul gong di Rabiot. «C'è ancora tanto da lavorare - dirà il francese -, devo crescere ma mi sono comunque trovato molto bene».

Sarri ha sfoderato qualche (comprensibile) alibi, proprio come gli imputavano di fare ai tempi del Napoli i suoi nuovi tifosi bianconeri: «I nostri avversari sono più vicini all'inizio del campionato. E la condizione fisica conta molto».

Pronti, via e la Juve è più allegriana che mai. L'unica novità rispetto all'anno scorso è Buffon tra i pali: il vecchio che avanza, mentre i nuovi sono (inizialmente) in panchina. Dopo un palo di Son e due occasioni sprecate da Cristiano Ronaldo gli inglesi passano al 31' grazie a un tap-in di Lamela in seguito a un'ottimo intervento di SuperGigi. Il primo tiro in porta della Juve arriva al 36', con un'incornata di Mandzukic.

Bianconeri più sarriani nella ripresa, quando entrano Szczesny, Demiral, Rabiot e Higuain. Sarà proprio il nueve declassato a numero 21 a pareggiare al 56' dopo una triangolazione con Bernardeschi degna del migliore Sarriball. «Gonzalo ha un atteggiamento molto positivo», dirà il tecnico del suo pupillo. L'esultanza alla Toni esibita dal Pipita, che poco prima del match aveva incontrato il ds Paratici, sembra il qualche modo voler dire: «azionare il cervello». Sicuri che Higuain debba essere ceduto? Intanto Sarri ha chiesto Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham.

Al 60' arriva anche il 2-1 di Cristiano Ronaldo, innescato da De Sciglio. «Sono contento di essere tornato», il telegramma lasciato da CR7 sui social. Poco dopo esce Bonucci, che passa la fascia a Gonzalo, ed entra un De Ligt un po' macchinoso all'esordio in bianconero. Il 2-2 arriva al 65' grazie a una splendida combinazione tra Ndombelé e Lucas Moura, infine il 3-2 da cineteca segnato al 93' di Hurricane. «Siamo stati ingenui, tre palle perse hanno generato altrettanti gol del Tottenham - dirà Sarri -. Dobbiamo difendere meglio, giocando meno all'indietro. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, aggiungendo pressione. Ho visto venti minuti di buona qualità».

In copertina, oltre ai due goleador, vanno anche Cancelo e Bernardeschi. Rivedibili Mandzukic e Szczesny, praticamente disastrosi i francesi Rabiot e Matuidi. «Prima partita, brutto risultato, buona sensazioni», sintetizza Bonucci. C'è tempo, eccome, per migliorare.

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

