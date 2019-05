Timothy Ormezzano

TORINO - È la settimana dell'atteso incontro tra Agnelli e Allegri. La conferma del tecnico è probabile ma non (ancora) scontata. Sul suo bilancio pesa la stagione meno entusiasmante delle sue cinque annate in bianconero.

Allegri dovrà spiegare la precaria condizione fisica e la sommaria preparazione atletica di una squadra che, falcidiata da molti infortuni, ha disatteso le grandi aspettative in Champions League.

Nel momento più importante, la Juve si è trovata a corto di fiato e di uomini. Il più deluso sarebbe Nedved che, al di là delle sue dichiarazioni pubbliche («Allegri ha un contratto, quindi resta»), non disdegnerebbe un cambio del timoniere. Praticamente irraggiungibile Guardiola, l'alternativa risponde al nome di Conte, che sta prendendo tempo sia con la Roma che con l'Inter.

Analizzata la stagione, si discuterà il rinnovo del contratto di Allegri in scadenza nel 2020 e quindi le strategie sul mercato. Partendo dai cedibili, ma solo a fronte di offerte giudicate congrue: Alex Sandro, Dybala, Douglas Costa e i tre giocatori più deludenti nel derby contro il Toro, ovvero Cuadrado, Pjanic e la new-entry Cancelo, protagonista di una seconda metà di stagione in netto calo. Sull'esterno portoghese, valutato intorno ai 50 milioni, ci sono i due Manchester, con il City in testa. La Juve vuole garantirsi un bel tesoretto per finanziare le grandi manovre in entrata. Già prenotato il difensore Romero, la prima scelta per ringiovanire ulteriormente il reparto arretrato resta De Ligt, mentre i piani B portano a Ruben Dias, Alderweireld o Manolas. A centrocampo si sogna soprattutto Pogba, conteso al Real Madrid, con Ndombele, Rabiot o Zaniolo come alternative.

Per l'attacco è caccia grossa a Chiesa, ma si registra anche un ritorno di fiamma per Icardi, purché a una cifra intorno ai 70 milioni. Se sarà lui il partner di Cristiano Ronaldo, la Juve cederà uno tra Kean o più probabilmente Mandzukic.

