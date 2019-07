Timothy Ormezzano

TORINO - È in arrivo un altro Day-Ligt. Ieri l'annuncio ufficiale e il primo allenamento agli ordini di Sarri, questa mattina la presentazione ai media. Tutto confermato: l'olandese di 19 anni è costato alla Juventus ben 75 milioni, più altri 10,5 di ricca commissione per l'agente Raiola. La novità è che la somma verrà versata all'Ajax in cinque comode rate: bel colpo per la contabilità bianconera.

In attesa delle prime parole da juventino, De Ligt ha salutato la sua ex squadra: «È una grande emozione lasciare l'Ajax. Ho vissuto momenti bellissimi e bruttissimi». È ora di girare pagina e di provare a emulare i propri idoli: «Sono sempre stato affascinato da come difendono gli italiani. Ci sono tanti calciatori che seguo come esempio: Maldini, Baresi, Nesta, Cannavaro, Scirea».

Il suo debole per il made in Italy è cominciato presto: ieri è spuntata infatti una foto di De Ligt bambino, sorridente con addosso la maglia della Juventus.

Oggi (alle 10) è in programma la sua presentazione ufficiale, allo Stadium. Dopodiché, nel primo pomeriggio, la squadra volerà a Singapore per cominciare la tournée in Asia. Il debutto nell'International Champions Cup della prima Juve targata Sarri è in programma domenica (ore 13.30, diretta SportItalia) contro il Tottenham vicecampione d'Europa.

I convocati si conosceranno soltanto oggi. Della comitiva bianconera non dovrebbe far parte Douglas Costa, destinato a lavorare alla Continassa per recuperare la forma migliore. A forte rischio anche le presenze degli acciaccati Ramsey e Chiellini. Il capitano bianconero, alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro, potrebbe restare precauzionalmente a Torino per sottoporsi a un programma personalizzato.

A proposito di difensori, ci sono ripetuti indizi sui social network che rivelano una possibile voglia di estero da parte di Bonucci, che sta tempestando di like le foto pubblicate su Instagram dal Psg e soprattutto dal Manchester City. Il viterbese rischia di giocare meno dell'anno scorso, dopo l'arrivo di due giovani rampanti come De Ligt e Demiral.

Ma la linea (difensiva) verde della Signora può proseguire con l'acquisto di un altro centrale, Pavlovic, gigante serbo di 18 anni. Il Partizan ha rifiutato una prima offerta da 5 milioni per il nuovo Vidic. La Juve conta sul lavoro di Ramadani, lo stesso procuratore di Pjanic.

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

